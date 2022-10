Charlene di Monaco è scomparsa: torna la paura nel Principato

Torna la paura nel principato di Monaco visto che Charlene è scomparsa ancora una volta. La principessa non si è presentata all’ultimo evento.

Gli ultimi due anni di Charlene di Monaco non sono di certo stati dei migliori. Adesso però all’interno del Principato si torna a temere per la principessa, che all’ultimo evento ha deciso di dare nuovamente forfait: cos’è successo.

Sparita nuovamente Charlene di Monaco, visto che da giorni non la si vede all’interno del principato. Infatti la Principessa non si è nemmeno presentata alla consegna dei Premi della Fondazione Principe Pierre, lasciando campo libero alle sue rivali di sempre, Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi. Proprio quest’ultima si è superata in fatto di eleganza con uno chemisier da sera, glitterato, firmato ovviamente da una grande marca come Chanel. L’ultima volta che Charlene è apparsa in pubblico è stato durante la Paris Fashion Week dove ha assistito alle sfilate dei suoi brand preferiti, Akris e Louis Vuitton.

Proprio durante questo evento è stata vista parlare a lungo con il miliardario Bernard Arnault, CEO di LVMH, ma si è tenuta a debita distanza dai suoi parenti monegaschi. Successivamente la Principessa è comparsa fugacemente sui social con una foto in compagnia di due “Wonder Mum” che partecipano a una corsa benefica. Questa è stata l’ultima apparizione pubblica da parte della principessa che poi è sparita nuovamente, senza lasciare nessuna traccia.

Charlene di Monaco è sparita nuovamente: cos’è successo

Stando alle ultime voci di gossip si vocifera che la Principessa si sia trattenuta a Parigi dove avrebbe diversi interessi. Infatti la rivista francese Ici Paris riporta uno scatto di Charlene di Monaco insieme a Janet Jackson. Sul magazine si legge di come le due donne stessero discutendo di musica, in particolare del brano In the Closet di Michael Jackson, che avrebbe visto il coinvolgimento anche di Stéphanie di Monaco. Dopo questa conversazione però sarebbe stato l’oblio per la principessa.

Mentre Charlene sembra aver fatto perdere nuovamente le tracce di sé all’interno del Principato, a riprendersi la scena sono state Charlotte Casiraghi e Carolina che hanno consegnato i Premi Principe Pierre. Infatti la sorella di Alberto si è presentata sul palco con un tailleur pantaloni ultra chic, che è la vera ultima tendenza in fatto di moda tra le teste coronate. Ad accompagnare l’abito elegante c’era una capigliatura a caschetto grigio liscio ed elegante. Adesso però tutti si chiedono che fine abbia fatto la Principessa, nuovamente lontana dalla scena pubblica.