Camera, Rixi (Lega) a iNews24: “Oggi si è visto: la crisi che qualcuno ipotizzava è durata mezza giornata”

Ai microfoni di iNews24, Edoardo Rixi, deputato della Lega, interviene sull’elezione di Lorenzo Fontana a presidente della Camera.

Con Lorenzo Fontana, in quota Lega va la terza carica dello Stato.

“Stimo molto Lorenzo Fontana, sarà un ottimo presidente. Ha tenuto un discorso di alto profilo, ricordando l’importanza della Camera dei deputati e la necessità di condividere i procedimenti legislativi tra maggioranza e opposizione. Il centrodestra ha dimostrato di essere assolutamente compatto a chi riteneva che oggi ci sarebbe stato uno scivolone, dopo la vicenda al Senato di ieri. Quindi la votazione è stata plebiscitaria sul nome di Lorenzo Fontana”;

Il centrodestra disponeva di 237 voti, però Fontana ne ha ottenuti 222. Qualcuno è mancato all’appello.

“C’è stata qualche scheda annullata perché alcuni hanno scritto solo il suo cognome, e otto persone erano assenti. Sostanzialmente il centrodestra ha votato in maniera assolutamente compatta. Spiace che il centrosinistra abbia fatto fatica, nonostante le aperture di Fontana, ad entrare nell’atmosfera assolutamente positiva dell’Aula rispetto alla sua proclamazione”;

Oggi il centrodestra ha votato in maniera compatta, ma ieri al Senato no.

“C’era il timore che Fontana in qualche modo diventasse vittima della situazione di ieri al Senato, ma non è stato così”;

Il centrodestra è di nuovo in pace?

“Assolutamente sì”;

Qual è la sua lettura del voto per la presidenza del Senato di ieri?

“Non c’ero al Senato e non parlo di questo. Posso dire però che abbiamo lo stesso avuto un ottimo risultato perché una figura divisiva come sembrava essere La Russa ha ottenuto anche i voti dell’opposizione. Credo che sia opportuno che la seconda carica dello Stato sia condivisa in maniera trasversale. Alla fine l’inciampo di Forza Italia ha consentito di eleggere il presidente del Senato in maniera trasversale e nessuno potrà dire, tra qualche mese, che La Russa era un candidato di parte, perché senza il sostegno dell’opposizione non sarebbe stato eletto. Quindi io leggo l’elezione al Senato come una ricucitura istituzionale tra maggioranza e opposizione”;

Chi ha votato La Russa secondo lei?

“Credo in parte l’area del Terzo polo e in parte il Pd”;

Ci saranno ripercussioni per Forza Italia nella maggioranza dopo la mossa di ieri al Senato?

“Non credo che ce ne saranno. Oggi si è visto: la crisi che qualcuno ipotizzava è durata meno di mezza giornata”.

Fontana nel suo discorso ha fatto accenno alla necessità di un’inversione di tendenza tra potere normativo del governo e Parlamento. Cosa dovrà cambiare?

“Credo che dovranno esserci meno decreti ma soprattutto una collaborazione molto forte delle forze politiche. Il presidente della Camera si è dimostrato aperto e ha parlato anche di tutela delle opposizioni e soprattutto degli organi amministrativi e di governo dello Stato. Sono tutte aperture che spero vengano raccolte anche dall’opposizione. È ovvio che noi siamo aperti al contributo di tutti, però in momento di crisi bisogna legiferare e andare avanti. Quindi credo che in un momento critico come questo per l’Italia e per l’Europa, debba esserci senso di responsabilità di gestire alcuni processi con sobrietà e autorevolezza”.