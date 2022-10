“No a un presidente omofobo pro Putin”. Questa la scritta apparsa su uno striscione a Montecitorio ed esposta da alcuni deputati del Pd, Alessandro Zan, Rachele Scarpa e Sara Ferrari.

È accaduto poco prima del via al voto da parte del presidente dell’Aula Ettore Rosato, che ha richiesto prontamente l’intervento dei commessi per far rimuovere lo striscione, chiaramente indirizzato al leghista Lorenzo Fontana, che è stato poi eletto presidente della Camera.

Camera: Il Pd punterebbe su Zan alla vicepresidenza della Camera

Dopo l’elezione di Fontana, il Pd avrebbe intenzione di schierare alla vicepresidenza Alessandro Zan, paladino dei diritti della comunità Lgbtq+ e padre del ddl contro l’omotransfobia, mai approvato ma sempre voluto dal Nazareno.

“Peggio di così nemmeno con l’immaginazione più sfrenata. L’Italia non merita questo sfregio. Putin festeggia”. Così Enrico Letta su Twitter commenta l’elezione di Lorenzo Fontana.

“Ci hanno raccontato in questa campagna elettorale che ci sarebbe stato moderatismo, continuità, scelte per il Paese, mi sembra che la scelta che è stata fatta oggi come presidente della Camera sia stata assolutamente contro l’interesse del Paese. Una scelta che sposta l’Italia sempre più lontano dal cuore dell’Europa. Una scelta sbagliata che conferma quello che abbiamo sempre pensato, che questa è una maggioranza sempre più verso il sovranismo e la destra. Troverà fuori dall’Italia persone molto contente, Putin tra questi, scelta sbagliata per noi, che siamo convinti e ancor di più ora all’opposizione, ora che la maggioranza ha fatto questa scelta”. Così Enrico Letta, uscendo da Montecitorio.