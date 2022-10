Arisa e Vito Coppola, tutta la verità: adesso c’è un’altra persona

Una coppia che ha fatto molto discutere dopo la vittoria dello show, Arisa e Vito Coppola tornano a dire la loro verità

Dopo aver vinto Ballando Con Le Stelle, i due sono diventati una vera coppia, non più soltanto professionale, almeno fin quando la cantante non ha avuto il cuore spezzato. Cos’è successo tra i due?

Arisa ha sempre mostrato di essere un personaggio sui generis, ma con una sensibilità ed una bontà d’animo sopra ogni cosa. Dopo la rottura con Vito Coppola, la cantante e coach di Amici di Maria De Filippi è tornata a parlare della sua vita sentimentale. Non molto tempo fa, Arisa ha mostrato tutto il suo disappunto in fatto d’amore, questa volta sembra essere cambiato qualcosa.

A Gente, infatti, la vincitrice dell’ultima edizione di Ballando Con le Stelle ha confessato: “Ho un’amicizia profonda con un uomo leggermente più grande di me. Ci stiamo conoscendo, è una persona che mi piace, colta, interessante, dinamica, stimolante, lontana dal mio ambiente. Ma non voglio dire altro”. Sembrerebbe, dunque, che a scaldare il cuore di Arisa sia arrivata un’altra persona che, chissà, possa essere quella giusta dopo un lungo periodo di cuori infranti.

Arisa allo scoperto: la sua volontà di diventare mamma

Ad accodarsi alla sua situazione sentimentale familiare è il padre che spesso la rimprovera di non aver trovato ancora una relazione stabile a 40 anni che le conceda di poter mettere su famiglia. Proprio per la maturità che ha, Arisa ha deciso di voltare pagina su Vito Coppola che tanto l’ha fatta soffrire e non ha nascosto il suo grande desiderio: “Mi piacerebbe avere un figlio. E se lo avessi mi dedicherei a lui molto, cercherei di capirlo e di accompagnarlo nella sua crescita. Di indole mi sento mamma. E ti confesso che un bambino lo vorrei anche da sola. Sai quanti miei amici sarebbero contenti di fare gli zii”.

Al di là della vita privata, Arisa è tornata a sedere tra i banchi di Amici con Maria De Filippi che l’ha accolta nuovamente tra le sue braccia: “È un’esperienza bellissima! Stare con questi ragazzi mi arricchisce, per loro mi sento un po’ come la sorella maggiore, un po’ come la mamma. Amo poterli seguire, essere d’aiuto in questa loro fase delicata di vita, fatta di sogni, speranze e ambizioni. Sono puri, carini e talentosi”.