Allerta! Non consumate questo tipo di carne: è stata ritirata dai supermercati

Scatta una nuova allerta alimentare in Italia. Infatti questo tipo di carne è stata ritirata dai supermercati: la nota del Ministero della Salute.

Il Governo Italiano continua a monitorare i prodotti messi sul mercato per tutelare la salute dei propri consumatori. Infatti sono sempre tanti i rischi per quanto riguarda i prodotti alimentari contaminati. I controlli su questi prodotti sono in aumento sia in Italia che negli altri paesi europei. Come specificato dal Ministero della salute sono tantissimi soprattutto i rischi chimici legati alla contaminazione dei cibi destinati alla vendita al dettaglio.

Sul proprio sito il Ministero della Salute, gli operatori del settore (OSA) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti in vendita. Inoltre in caso di contaminazione o rischi sono obbligati a ritirare dalla vendita i lotti incriminati. Sempre l’Osa poi dovrà ritirare questi prodotti dal mercato, andiamo quindi a vedere qual è l’ultimo provvedimento preso dal Ministero della Salute italiano. Andiamo quindi a vedere l’ultimo prodotto ritirato dal mercato.

Allerta, ritirata questa carne: tutti i dettagli

Il Ministero della Salute ha ritirato un lotto di Porchetta d’Aricca IGP, commercializzata da Supermercati Ipereal S.P.A.. Inoltre sul sito ufficiale il Ministero ha comunicato il ritiro del lotti di produzione: V232134, V232703, V233395, V233395, V234224, V234230, V235970, V236049. Mentre il marchio di identificazione dello stabilimento è CE IT 1019 L. La denominazione di vendita è ‘PORCHETTA D’ARICCIA IGP‘. Il ritiro è avvenuto per rischio microbiologico.

Come ribadito più volte sull’avviso il motivo del ritiro della Porchetta d’Ariccia IGP è il rischio di microbiologico. I consumatori dovranno restituire il prodotto al punto vendita. Per ulteriori informazioni, contattare l’indirizzo mail ed il numero dell’azienda in questione. I rivenditori, invece, dovranno sospendere la vendita del lotto richiamato e tenerlo a disposizione della Supermercati Ipereal S.P.A.