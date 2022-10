Alfonso Signorini resta di sasso: arriva un duro colpo

Alfonso Signorini non se l’aspettava proprio: la notizia giunta in mattinata è una mazzata per il conduttore del GF Vip 7

Il Grande Fratello Vip 7 è iniziato con questa nuova edizione nella maniera meno scontata possibile. Litigi, drammi interni, bullismo e squalifiche. Il tutto già visto in meno di un mese dall’avvio del reality show.

Un coacervo di situazioni che dovrebbe far salire la curiosità attorno al GF Vip 7. Invece per Alfonso Signorini non arrivano buone notizie, né riscontri interessanti. Il conduttore di Canale 5 è rimasto di sasso di fronte ai responsi mattutini.

Oggi è arrivata la notizia di una brutta debacle dal punto di vista degli ascolti per il GF Vip 7. Il programma di punta del giovedì di Mediaset ha subito un’altra batosta: Signorini e compagnia non se l’aspettavano proprio.

Ascolti TV di giovedì 13 ottobre: il GF Vip 7 in calo, vince Imma Tataranni

Il pubblico italiano nella prima serata di ieri, giovedì 13 ottobre, ha bocciato parzialmente la puntata live del GF Vip 7. Il salotto di Alfonso Signorini e le dirette dall’interno della Casa non hanno appassionato i telespettatori.

Secondo i dati odierni, la puntata numero otto del reality show ha subito un calo drastico. Grande Fratello Vip 7 ha conquistato 2.541.000 spettatori, pari al 19,5% di share complessivo. Non proprio il massimo per essere il programma più chiacchierato dell’etere al momento.

Vince invece la proposta di Rai Uno. Ovvero la puntata finale della seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. La fiction ambientata a Matera è stata seguita da 4.366.000 spettatori e ha conquistato il 24.1% di share.

In generale dunque il pubblico italiano, nella prima serata di ieri, ha preferito la finzione di una serie TV italiana e apprezzata alla presunta realtà del Grande Fratello. Una bella botta per Alfonso Signorini che dovrà inventarsi nuove strategie per risollevare lo share del suo programma.

Subito dopo lo share ottenuto da questi due contenuti serali, va segnalato come ieri sera gli italiani abbiano avuto un occhio di riguardo per le questioni politiche. Il terzo programma più visto del giovedì è stato Dritto e Rovescio, che su Rete 4 ha raggiunto 958.000 spettatori (6.6%). A seguire su LA7 Piazza Pulita, che si è fermato al 5.9%.