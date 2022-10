Tale e Quale Show, la figlia dell’ex concorrente è viva grazie a Padre Pio: storia incredibile

La figlia dell’ex concorrente di Tale e Quale Show è viva grazie a Padre Pio. Ecco l’incredibile storia che parte da un ritrovamento molto particolare in garage.

È famoso soprattutto come doppiatore, e la sua voce ha sempre fatto sognare. Non è stata dunque una sorpresa se, nel 2020, è stato uno dei concorrenti più apprezzati di Tale e Quale Show. Le sue imitazioni di Ligabue, Barry White e Zucchero, sia dal punto di vista canoro che estetico, hanno scritto la storia del programma di Rai 1.

Nonostante l’ottima performance nella trasmissione di Carlo Conti, Luca Ward rimane soprattutto colui che è in grado di doppiare praticamente tutti i più grandi attori di Hollywood, da Pierce Brosnan a Russell Crowe, Keanu Reeves, Antonio Banderas, Sylvester Stallone, Nicholas Cage e tantissimi altri.

Tale e Quale Show, Padre Pio ha salvato la bambina?

L’attore che ha spopolato a Tale e Quale Show è diventato padre per tre volte. La prima figlia, Guendalina, è nata dal precedente matrimonio con la doppiatrice Claudia Razzi. La bambina è in ottimi rapporti con le altre due bambine nate successivamente dalla relazione con l’attrice Giada Desideri: Lupo e Luna, che hanno solo due anni di differenza.

Purtroppo, Luna è nata con la sindrome di Marfan. La malattia può causare alterazioni ossee, oculari, polmonari, cardiache, dei vasi sanguigni e del sistema nervoso centrale. Ad oggi, purtroppo, non esiste una cura per questa sindrome, ma chi ne è affetto ha un’aspettativa di vita piuttosto lunga, circa 70 anni.

La data particolare in cui è stato fissato l’intervento: coincidenze?

La figlia di Luca Ward e Giada Desideri, purtroppo, aveva una deformazione alla schiena, per la quale aspettavano di poterla sottoporre al delicatissimo intervento chirurgico. L’attrice ha raccontato al settimanale Nuovo che in attesa di sapere la disponibilità dei medici e dell’ospedale per l’operazione, aveva ritrovato una statuina in garage.

Si trattava della miniatura di Padre Pio, e l’ex concorrente di Tale e Quale Show l’ha voluta mettere sul comodino come buon auspicio per la figlia Luna. Pochi giorni dopo è arrivata la telefonata del medico che ci confermava la disponibilità per il 23 settembre, che è proprio del giorno in cui ricorre la morte del santo e Giada sente che non è una casualità.

Ecco una parte dell’intervista a Nuovo che Giada Desideri ha voluto condividere sul suo profilo Instagram: