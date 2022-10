Sanremo, Amadeus ad un passo dal colpaccio: la star internazionale entrerà in gara?

Amadeus è davvero ad un passo dal colpaccio: una star internazionale della musica potrebbe entrare in gara a Sanremo 2023. Ecco di cosa si tratta e l’indiscrezione riguardo una nuova co-conduttrice.

L’artista toscana aspettava da tempo di sentire di nuovo quella botta di adrenalina che solo il suo pubblico le riesce a dare. Ecco perchè non appena le restrizioni della pandemia di Covid si sono allentate ha deciso di lanciare subito il suo nuovo album IO in blues, accompagnato dall’omonimo tour in giro per l’Italia.

Il 23 settembre è uscito anche l’ennesimo omaggio di Irene Grandi a Mina: la cantante ha infatti reinterpretato E poi. Dopo aver ha raccolto anche un successo strepitoso a teatro nello spettacolo di Stewart Copeland, The Witches Seed, come potrebbe fare la cantante a trovare il tempo di partecipare a Sanremo?

Chi è la star internazionale interessata a Sanremo 2023?

È stata proprio Irene Grandi a smentire ogni ipotesi che lei potesse partecipare alla prossima edizione di Sanremo: “Mi sa che quest’anno salto un giro. Amadeus non mi ha chiamata e devo confessare che neanche io mi sono proposta“. Neanche il tempo di smentire questa indiscrezione che si è fatta strada un’altra ipotesi clamorosa.

Amadeus starebbe lavorando per portare a Sanremo 2023 una star internazionale della musica, che fino ad oggi è salito sul palco dell’Ariston solo come ospite: si tratta di Tiziano Ferro. Il settimanale Di Più rivela anche che il cantante potrebbe portare in gara un brano scritto da Brunori Sas. Non sarebbe questa l’unica star con cui starebbe negoziando la Rai.

Il retroscena che riguarda la possibile co-conduttrice: le sue parole

In una recente intervista, Monica Bellucci ha aperto alla possibilità di essere co-conduttrice di Sanremo 2023. Ha anche aggiunto che precedentemente aveva respinto la proposta di Amadeus a causa di impegni improrogabili. Mentre proseguono le negoziazioni per il completamento del cast, Striscia la Notizia ha aperto un’incredibile polemica.

Il Festival della canzone italiana è un marchio registrato preso il comune di Sanremo. Questo significa che il sindaco ogni hanno assegna la gestione dell’evento alla Rai. Striscia la Notizia, però, ha sottolineato che dovrebbe esserci un bando pubblico. È possibile che quindi un’altra emittente possa portare via la gestione di Sanremo alla Rai?

Ecco una delle foto che ha condiviso Amadeus durante una riunione con gli autori per il prossimo Sanremo 2023 dove si vede anche sua moglie e Gianni Morandi: