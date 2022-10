“Non sono felice”, Soleil allarma i suoi fan: cosa succede all’ex gieffina

In queste ore Soleil Sorge ha allarmato tutti i suoi fan rivelando di non essere felice al momento: l’amara confessione dell’influencer.

Spunta una clamorosa confessione di Soleil Sorge che nelle ultime ore ha allarmato i suoi fan. Infatti l’ex gieffina ha confessato a tutti i suoi fan di non essere felice: cosa sta succedendo alla collega di Pierpaolo Petrelli.

Come spesso accade, nella serata di ieri Soleil Sorge ha voluto aprire il consueto box domande per tutti i suoi numerosi e affezionati follower, permettendo loro di chiederle qualsiasi dettaglio sulla sua vita privata e lavorativa. Tra le domande ricevute in molti ne hanno messa in luce una in particolare. Infatti alcuni fan hanno voluto chiederle il suo attuale status psicologico, dopo i primi mesi passati a condurre il GF Vip Party, al fianco di un’altra icona del reality show come Pierpaolo Petrelli.

Un utente ha quindi chiesto a Soleil come stesse in questo periodo. Purtroppo però la risposta non è stata di certo delle migliori. Infatti la Sorge ha voluto rivelare i motivi di questo “down” degli ultimi giorni, tenendo però a sottolineare che alcune cose le stanno andando male. Al momento però non ci è dato sapere cosa stia andando particolarmente male all’amatissima influencer. Quindi l’italo americana ha voluto mantenere giustamente la privacy in merito. Infatti nel suo post su Instagram non ci sono dei riferimenti specifici.

Soleil Sorge rivela di star vivendo un periodo ‘No’: la confessione su Instagram

Nonostante la modella abbia rivelato di non star vivendo un periodo positivo, al momento non ha fatto ancora nessun cenno né dal punto di vista lavorativo, né a quello sentimentale. Non esistono indizi nel suo post, né particolari ai quali ci si potrebbe aggrappare per cercare di comprendere a cosa abbia fatto riferimento. Nonostante tutto la Sorge cerca di rimanere positiva. Infatti su Instagram si legge: “Quando la vita ci dà limoni, bisogna farci una limonata. La vera felicità deriva da una ricercata e praticata serenità-Questa si ottiene facendo le giuste scelte per il nostro benesere e azioni ogni giorno“.

Va dato merito a Soleil che sta riuscendo a nascondere molto bene questo periodo particolarmente negativo dinanzi alle telecamere. Infatti negli ultimi giorni si è sempre mostrata sorridente agli occhi del pubblico raccontando felice e allegra tutti i suoi ultimi progetti. Tra le altre cose, in questo periodo complesso, Soleil si sta impegnando molto per rimettersi in modo anche con la recitazione, che è tornata a studiare. Proprio da questo ultimo punto di vista sembra che ci siano importanti novità in arrivo. Infatti qualcosa di nuovo sta bollendo in pentola e con molte probabilità rivedremo presto la Sorge in un nuovo programma televisivo.