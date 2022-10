Iliad, torna una super offerta: oltre i 120GB anche un regalo!

Iliad torna prepotentemente sul mercato con una super offerta irrinunciabile oltre ad un regalo che farà impazzire gli utenti

Ormai da anni nel mondo della telefonia, timidamente -ma non troppo- il gestore ha scalato la vetta arrivando ai livelli di quelle che vengono considerate “big” perché presenti da molti più anni nel mercato.

Tra lo scetticismo generale, Iliad è riuscita ad affermarsi col tempo come compagnia telefonica, grazie alle offerte super convenienti. A mani basse il miglior gestore del momento in quanto assistenza e rapporto qualità-prezzo. Da non molto, poi, Iliad ha deciso di entrare in casa di tutti gli italiani proponendo un’offerta per la fibra che è irrinunciabile. Un prezzo al di sotto di tutti i vari competitor, ancor più se si è già clienti per la linea mobile: il gestore offre la fibra al prezzo di 15,99 euro al mese se già clienti, altrimenti 23,99 euro che è comunque un prezzo onesto considerando l’attuale mercato.

All’interno dell’offerta, infatti, sono inclusi tutti i contenuti senza limiti ed una velocità parti ai 5 gigabit. Prima di attivarla, inoltre, sarà possibile consultare il sito e capire se effettivamente la fibra arriva alla propria abitazione. Un servizio ineccepibile che continua a raccogliere recensioni positive soprattutto grazie alla convenienza.

120 gb e 5G in regalo: Iliad batte la concorrenza a mani basse

In passato, Iliad ha proposto un’offerta ai nuovi clienti di 120 GB al mese a soli 9,99 euro salvo poi ritirarla dal mercato tra le proteste generali. Proprio grazie al successo riscosso ed all’ammontare di nuovi abbonati, la compagnia telefonica ha scelto di riproporre l’offerta con SMS e minuti verso 60 destinazioni incluse nel mondo illimitati, per sempre, cioè senza alcuna variazione di prezzo in futuro, come spesso accade con i diretti competitor. Un’offerta molto conveniente, ancor più per chi non dispone della linea Wi-fi a casa e vorrebbe vedere serie TV senza limiti.

Oltre a quanto già offerto, in regalo ci sarà la connessione 5G -disponibile su dispositivi compatibili con la rete Iliad e nelle aree coperte da rete 5G Iliad- che permetterà di avere una rapidità di navigazione ancora più forte.