GF Vip 7, il pubblico ha deciso: eliminazione immediata!

Pubblico spietato quest’anno, quello del GF Vip 7 che con le rivoluzioni social non sbaglia mai: adesso c’è un altro nome

Nessuno sconto per i concorrenti del reality show che, mai come quest’anno, hanno fatto infuriare i telespettatori di Canale 5. A seguito delle nomination, la votazione è ormai netta: è lui che vogliono fuori dalla casa.

Dopo ormai un mese all’interno della casa del Grande Fratello VIP, escono alcuni scheletri dall’armadio che al pubblico non fanno particolarmente piacere. Ciò che piace ancor di meno sono determinati atteggiamenti che, all’interno di quattro mura 24 ore su 24, sempre con le stesse persone, sempre con la stessa routine, cominciano ad emergere. È sulla base di questo che i telespettatori hanno votato il loro preferito tra Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Gegia, Giaele De Donà e Nikita Pelizon.

Certo è che questa edizione del GF Vip non è particolarmente fortunata. Alfonso Signorini ha dovuto affrontare ben due ritiri, una squalifica e un’eliminazione al televoto flash tra coloro coinvolti nel caso Bellavia. Perdere ulteriori pezzi forti sarebbe un dramma per il reality show stesso, per cui la produzione sta temporeggiando ancora prima di far uscire dalla casa i meno votati.

GF Vip 7, Charlie Gnocchi è il meno votato: uscirà dalla casa?

In nomination la scorsa puntata, quella di lunedì, ci sono finiti Nikita Pelizon, Attilio Romita, Gegia, Giale De Donà e Charlie Gnocchi. Il pubblico da casa è stato chiamato a votare il preferito tramite le modalità offerte dal reality show, tra cui visitando il sito apposito. Nel frattempo, sul forum del Grande Fratello, 939 partecipanti hanno detto la loro. Alla domanda ‘chi vuoi salvare’ ha vinto in maniera schiacciante Nikita Pelizon raccogliendo il 44,62% delle preferenze. A seguire Attilio Romita con il 18,10%, Gegia con il 14,91% con la stessa percentuale di Giaele De Donà e come fanalino di coda c’è Charlie Gnocchi che chiude a 7,45%.

Difficile pensare che le votazioni ufficiali siano differenti, ma quale sarà il reale destino di Charlie? Finalmente ci sarà il primo eliminato ufficiale di quest’edizione o Alfonso Signorini temporeggerà ancora a lungo?