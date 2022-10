Eleonora Daniele, salta la diretta di Storie Italiane sul più bello: il motivo

Ancora uno stop per Eleonora Daniele che non sembra star conducendo una fortunata edizione di Storie Italiane

Sono settimane concitate per la conduttrice di Rai Uno che vede nuovamente uno stop improvviso. Neppure questa mattina, infatti, Storie Italiane andrà in onda per un motivo molto importante.

Stop improvvisi, programma terminato prima, Eleonora Daniele non sta vivendo un avvio di stagione fortunato con Storie Italiane. Dopo la programmazione saltata la settimana scorsa in occasione della festa del Santo Patrono italiano, lasciando appunto spazio ad uno speciale dedicato a San Francesco d’Assisi, oggi la conduttrice si assenterà nuovamente dagli schermi di Rai Uno per lasciare spazio ad un’edizione speciale del TG1.

Storie Italiane è un programma molto amato dal pubblico Rai perché tratta principalmente temi di approfondimento circa l’attualità ed i fatti di cronaca più scottanti del giorno, ma questa volta c’è qualcosa di più importante che vede protagonista l’Italia intera. In questi momenti, infatti, il programma non segue la sua consueta programmazione e bisognerà vedere anche se Antonella Clerici con È sempre mezzogiorno riuscirà ad andare in diretta a partire dalle 11:55.

Eleonora Daniele, ennesimo stop: spazio all’insediamento delle Camere

Questa mattina l’Italia è pronta per la cerimonia dell’insediamento delle Camere. Massimiliano Ossini con Unomattina, infatti, ha staccato la diretta una decina di minuti prima, verso le 9:45 per lasciare spazio al TG1 nell’edizione speciale che vede protagonista la cerimonia tanto attesa dopo le elezioni del 25 settembre. Per questo motivo, Eleonora Daniele con Storie Italiane tornerà domani, venerdì 14 ottobre, nella sua regolare programmazione -si spera- così come anche Antonella Clerici che difficilmente riuscirà ad andare in onda con È sempre mezzogiorno.

Rai Uno ha dovuto nuovamente stravolgere il palinsesto per lasciare spazio a Rai Parlamento per l’evento di fondamentale importanza che tutti gli italiani aspettano da ben 3 settimane. Fortunatamente i telespettatori affezionati al programma non sono stati presi alla sprovvista perché già ieri la conduttrice ha dato appuntamento direttamente a venerdì, senza dare spiegazioni sulla puntata che sarebbe saltata oggi. Domani, dunque, per le due conduttrici consuete di questa fascia oraria della Rai sarà l’ultima puntata della settimana salvo tornare regolarmente lunedì.