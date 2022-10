Diventare ricchi con 1 Euro, ora si può: la moneta che vale un tesoro

I collezionisti di monete e non solo alla caccia del pezzo rarissimo, che riguarda la moneta da 1 euro comunissima anche in Italia

Italiani, attenti. Potreste avere nel vostro portafogli una vera e propria fortuna senza saperlo. Infatti l’ultima notizia arriva dal collezionismo di monete, dai cosiddetti appassionati di numismatica.

Spesso la numismatica riguarda pezzi pregiati ed introvabili che riguardano monete del passato, relativi ad un conio ormai scomparso del quale vengono però tramandati ancora dei pezzi.

In questo caso invece si tratta di una comune moneta da 1 Euro, l’attuale conio in circolazione in Italia e nel resto dell’Unione Europea. Una moneta che in realtà non è così comune come sembra, visto che alcuni dettagli la rendono un vero e proprio tesoro.

La moneta introvabile da 1 Euro: su eBay è stata battuta a quasi 70 mila euro

Questo pezzo raro da 1 Euro è un po’ come il celebre Gronchi rosa nel mondo dei francobolli. Ovvero un elemento di filatelia prodotto con diversi difetti e ritirato subito dopo dal mercato, diventando ricercato e preziosissimo.

In questo caso parliamo della consueta moneta da 1 Euro prodotta in Italia. Quella che, per intenderci, raffigura l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci su una delle due facce. Ma con dei particolari che gli esperti sapranno riconoscere.

Alcuni dettagli, o meglio imperfezioni di conio, la rendono un pezzo introvabile. Ovvero alcuni difetti nel disegno di acciaio e nichel, la mancanza della R alla testa dell’Uomo Vitruviano e l’assenza anche dell’anno di progettazione sul lato destro della moneta stessa.

Tutti particolari che rendono questo prototipo di 1 Euro un vero e proprio tesoro. Basti pensare che è stato battuto all’asta su eBay per ben 68 mila euro. Una vera e propria fortuna relativa ad una singola e semplice moneta, all’apparenza identica a tutte le altre.

Una moneta dunque rarissima, difficile da reperire e ricercata da esperti e collezionisti. Eppure chiunque fra noi può trovarsela in tasca, per caso, visti i giri immensi ed illimitati che fanno le monete nel nostro mondo consumistico. Un consiglio: date un’occhiata a portafogli e portamonete in questi giorni, non si sa mai…