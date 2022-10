Bollette luce e gas, le offerte per risparmiare: prezzi stracciati

Spuntano delle nuov eofferte per risparmiare sui prezzi delle bollette di luce e gas. Andiamo a vedere i piani più vantaggiosi per i clienti.

Ci apprestiamo a vivere un inverno difficile specialmente a causa della crisi energetica. Infatti i prezzi sono destinati a salire ulteriormente con il conflitto ucraino-russo che non tende a sedarsi. Quali sono i piani tariffari migliori per gli italiani.

Nel corso di questo autunno-inverno le bollette subiranno un nuovo importante incremento. Infatti l’Arera (Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha stimato un rincaro del 59% sui prezzi a fine mese. Tutto ciò significa che una famiglia tipo, che consuma circa 2.700 kWh/anno, spenderà nel 2022 circa 1.322 euro per il servizio di luce e gas nei mesi di novembre e dicembre. Questa cifra è più del doppio rispetto i 632 euro medi del 2021. Nonostante questo il Governo ha adottato alcune misure per far fronte a questa emergenza.

Per i prossimi mesi avremo quindi la proroga del bonus luce e gas fino alla fine dell’anno. Le famiglie italiane però cercano un ulteriore risparmio per evitare la stangata a fine mese. Una delle soluzioni potrebbe essere affidarsi al mercato libero che prevede diverse offerte già per questo ottobre 2022. Rispetto al servizio di maggior tutela, questo mercato ha meno vincoli statali e permette una maggior personalizzazione del servizio scelto. Inoltre queste sono più vantaggiose proprio grazie all’alta competitività che si traduce in tariffe differenti relative a consumo annuo e fasce orarie. Questo facilità quindi il risparmio sulle bollette anche grazie al blocco del prezzo.

Bollette luce e gas, come risparmiare: le migliori offerte del mercato libero

Per risparmiare in bolletta nei prossimi mesi occorre fare una comparazione fra le diverse offerte presenti sul mercato è necessario assumere un modello, individuato dall’Arera nella famiglia tipo. Questa ha un consumo medio di 2.700 kWh di energia elettrica in un anno con potenza di 3 kW e di 1.400 Smc di metano. Basandoci su questo prototipo di famiglia è possibile individuare le offerte più convenienti. Scopriamo quindi quali sono le tre offerte che ogni famiglia non deve farsi assolutamente sfuggire.