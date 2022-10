Anticipazioni Uomini e Donne, prima eliminazione per Federico? Fuoco e fiamme in studio

Federico farà la sua prima eliminazione? Oggi lo studio di Uomini e Donne sarà particolarmente acceso: tutte le anticipazioni

Il Trono Classico del dating show di Canale 5 entra nel vivo con importanti novità che riguardano i protagonisti. In particolare, uno dei due Federico prenderà una decisione molto importante per il suo percorso.

A partire dalle 14:45, come di consueto, su Canale 5 avrà inizio una nuova puntata di Uomini e Donne con i protagonisti che accenderanno lo studio. In particolare, Federico Nicotera sarà al centro del parterre con l’esterna avvenuta con una delle corteggiatrici, Carola, senza che questa abbia avuto un esito particolarmente positivo. Un acceso confronto tra i due porterà fuoco e fiamme al centro dello studio, i due non riusciranno a trovare un punto d’incontro e sembreranno più distanti che mai.

Stando alle anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 13 ottobre, sembrerebbe che Federico Nicotera possa pensare addirittura di mandare a casa la corteggiatrice ed eliminarla definitivamente. Il Trono Classico, come si evince, entra particolarmente nel vivo della sua edizione con gli opinionisti che si sono già fatti le idee ben chiare su da che parte stare.

Anticipazioni Uomini e Donne, ritorno di fiamma tra Roberta e Riccardo

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che presto ci sarà un ritorno di fiamma tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Tutto fa pensare che quest’ultimo stia agendo soltanto per dispetto ad Alessandro Vicinanza che si è avvicinato ad entrambe le sue ex, ma proprio lui sarà messo in disparte dalla dama preferendo il cavaliere tarantino. L’uscita tra i due ex finirà con un bacio molto appassionato, ma qualcosa finirà per andare storto e i due non sanno se vogliono continuare ad uscire insieme.

Nella puntata di oggi, al centro dello studio ci sarà proprio Ida Platano che è protagonista, da settimane ormai, di accesi scontri con entrambi gli ex e proprio Roberta Di Padua. Tuttavia, ha deciso di mettersi il passato alle spalle ed uscire con Claudio con cui le cose sembrano essere andate particolarmente bene, contro ogni previsione.