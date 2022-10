“È successo un paio di volte”, Andrea Damante svela un retroscena su Giulia De Lellis: nessuno lo sapeva

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono una storia d’amore che ha fatto sognare tanti, fino al libro dell’influencer che tutti conoscono

Una coppia che ha fatto sognare tanti, si sono lasciati e ci hanno poi riprovato, salvo poi proseguire ognuno per la propria strada. Tra i due, nel frattempo, è passato anche un libro noto a tutti scritto dall’influencer.

Da Uomini e Donne, Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno incantato il pubblico di Canale 5 ed il loro amore è stato seguito fino alla fine. Indubbiamente una relazione molto tortuosa con terzi che si sono intromessi e il tradimento scoperto. “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza” è il libro dell’influencer che racconta di quanto ha vissuto accanto al tronista del dating show e quella volta che ha scoperto di essere stata tradita.

Più volte, entrambi, hanno svelato le modalità in cui è stato scoperto il tradimento: Andrea Damante in viaggio per lavoro ha lasciato WhatsApp Web aperto ed all’influencer è caduto l’occhio su una chat molto sospetta. Al suo rientro, Giulia De Lellis ha fatto trovare casa sfasciata al tronista con una scenata che ha spaventato lo stesso protagonista. Dopo quell’occasione, tuttavia, i due hanno deciso di darsi un’altra opportunità che non è andata a buon fine.

Andrea Damante svela un dettaglio sul tradimento a Giulia De Lellis

Se non ficcano il naso negli affari altrui non sono felici… 🤔#Emigratis #LaResaDeiConti pic.twitter.com/uwuXlxxWav — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) October 12, 2022

Adesso Andrea Damante è felicemente fidanzato con Elisa Visari, mentre Giulia De Lellis ha ritrovato la serenità tra le braccia di Carlo Gussalli Berretta. Tuttavia, ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Emigratis dove, gli invadenti Pio e Amedeo non hanno lasciato stare proprio il deejay che ha svelato un dettaglio in più circa il tradimento.

Amedeo, infatti, ha chiesto ad Andrea: “Una sola volta?” chiedendo quante volte avesse tradito la De Lellis e Damante ha ammesso: “Un paio di volte”. In più, Andrea ha ammesso che non era un’amica di Giulia la persona con cui l’ha tradita. Come avrà reagito la De Lellis rivedendo la puntata?