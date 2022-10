Viola come il mare, adesso è ufficiale: la decisione sulla seconda stagione

Viola come il mare è diventata immediatamente una fiction di successo: Francesca Chillemi e Can Yaman hanno colpito positivamente i telespettatori

Pensare che Mediaset non cavalchi l’onda del successo della fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi risulta un po’ difficile. L’attore turco, in particolare, è molto apprezzato in Italia e le sue apparizioni in TV vincono sempre.

Viola come il mare ha avuto un boom di successo su Mediaset, i protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman stanno raccogliendo numeri da capogiro per Canale 5. Proprio per questo motivo, è impossibile che la rete del Biscione deluda i suoi fan ed è stata ufficialmente deciso di proseguire con una seconda stagione. La serie TV prodotta da Lux-vide con RTI vede i due attori, reduci dal ritiro del Filming Italy Best Movie Award al Festival del Cinema di Venezia, interpretare da un lato la giornalista Viola e dall’altro il capo di polizia Francesco.

Tutto inizia quando Viola arriva a Palermo, non per ragioni lavorative, quanto per arrivare all’origine del suo problema neurologico. La giornalista, infatti, è affetta da sinestesia ed ha bisogno di incontrare suo padre biologico che non ha mai conosciuto e che potrebbe aiutarla ad uscire da quanto soffre.

Viola come il mare, confermata la seconda stagione: fan in trepidante attesa

La sindrome di Viola non è poi così catastrofica se si pensa che la porta ad incontrare Francesco con cui collabora per la risoluzione di casi di cronaca. All’interno della soap, tra i due c’è grande intesa ed i fan sognano lo scoppio di una passione tra di loro. Tuttavia, questi rumor si sono espansi anche alla vita reale. Secondo qualcuno, infatti, Can Yaman e Francesca Chillemi hanno una relazione segreta dovuta al fatto che lei è sentimentalmente legata con un matrimonio a Stefano Rosso con cui ha anche una figlia, Rania.

Gossip che non trovano alcuna conferma, né smentita, ma che vedono sicuramente una bellissima coppia professionale. Ad ogni modo, la prossima stagione di Viola come il mare non è prevista prima di fine 2023.