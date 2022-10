Totti e Noemi non scherzano: l’ultimo dettaglio lascia tutti senza parole

Francesco Totti e Noemi Bocchi sembrano proprio fare sul serio. L’ultimo dettaglio ha mandato in visibilio i fan: cos’è successo.

La storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi è una delle più chiacchierate di quest anno. Infatti la bandiera della Roma ha lasciato Ilary Blasi per la giovane ed adesso un dettaglio non è sfuggito ai followers.

In queste ore il settimanale Chi ha lanciato un clamoroso scoop su Francesco Totti ed Naomi Bocchi, beccati a cena insieme. In una foto scattata dal settimanale si può vedete come i due abbiano al dito lo stesso anello. Insieme a loro erano presenti anche i figli, Isabel per Francesco e i due figli di Noemi. I due sono stati beccati al ristorante Assunta Madre a Roma. L’elemento che ha scatenato il gossip però è lo stesso anello che portano i due al dito.

Infatti questa sarebbe una promessa di matrimonio giunta dopo solamente dieci mesi di matrimonio. La presenza di questi anelli hanno un solo significato: la relazione di Totti e Noemi è sicuramente già molto più avanti di quanto si poteva immaginare. I due nel privato formano già una coppia unita e solida. Negli scatti rubati dal settimanale si può vedere un Totti decisamente sereno con il sorriso stampato in volto proprio mentre guarda la sua Noemi. D’altra parte anche la donna sembra spensierata e felice. Scopriamo quindi cosa sta succedendo tra i due.

Totti e Naomi, l’amore va a gonfie vele: spunta un anello

Solo qualche giorno fa Noemi Bocchi aveva organizzato la festa a sorpresa per celebrare il compleanno di Totti, coinvolgendo anche i figli di quest’ultimo. Tutto ciò nello stesso ristorante in cui il Pupone aveva chiesto a Ilary Blasi di sposarlo. Sembra proprio che Francesco abbia con Noemi ritrovato i suoi amici “che erano stati un po’ confinati da Ilary”, rivela il settimanale chi. Infatti proprio gli scatti confermano la presenza degli amici dell’ex capitano della Roma durante la serata.

Intanto, ci sono di giorno in giorno sempre nuovi scoppiettanti aggiornamenti sulla separazione Totti-Blasi. Infatti secondo Il Messaggero, Totti si sarebbe portato diverse scarpe firmate di Ilary, oltre le borse. Tutto ciò è arrivato proprio mentre Ilary cercava di sdrammatizzare la questione legata ai Rolex del Pupone. Quindi Striscia la Notizia ha colto la palla al balzo per commentare, con la solita spiccata ironia quello che sta succedendo oramai tra gli ex marito e moglie.