Non capita tutti i giorni (per fortuna) di vedere un aereo in fase di decollo che perde una ruota di circa cento chili. È accaduto sulla pista di decollo dell’aeroporto “Marcello Arlotta” di Taranto Grottaglie, in Puglia, dove un 747 LCF Dreamlifter, prodotto dalla Boeing, ha perso una ruota mentre decollava alla volta di Atlanta, negli Stati Uniti. Ruota che è poi precipitata in un vicino vigneto, per fortuna senza provocare fatali conseguenze a nessuno.

La componente dell’aeromobile è stata ritrovata da alcuni contadini che si trovavano a lavorare i campi e il vigneto. Il 747 LCF Dreamlifter della Boeing non è adibito al servizio passeggeri ma è dedicato al trasporto delle sezioni fusoliera per il Boeing 787 prodotte nel vicino stabilimento della Leonardo. L’episodio della ruota precipitata è stato filmato da una persona che ha poi diffuso le immagini sul web. Immagini che, come prevedibile, sono subito diventate virali facendo il giro dei social.

Taranto, aereo perde ruota: nessun ferito

La ruota da circa cento chili è precipitata sul tendono di un campo di viti, recuperata poi da un gruppo di agricoltori che si trovava nei paraggi. Felice casualità ha voluto che il pesante oggetto non provocasse né feriti, né particolari danni. La ruota ha sfondato una recinzione spezzando un palo di sostegno delle viti, prima di cadere al suolo. Danni limitati se si pensa all’effettivo peso della componente. Per quanto concerne l’aereo, nessun problema particolare è stato riscontrato dall’equipaggio. Il velivolo della Boeing ha proseguito tranquillamente il suo viaggio alla volta della Capitale della Georgia statunitense senza risentire della ruota caduta. La quale è stata sostituita una volta giunti a destinazione.