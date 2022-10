Meghan Markle e il suo terribile dramma: “Vi svelo come mi ha salvato Harry”

Anche negli Stati Uniti, Meghan Markle continua a far notizia in merito ad una ragione molto importante in cui c’entra Harry

I duchi del Sussex sono abituati a far parlare di sé, dopo tutto quanto accaduto con la Royal Family. Tuttavia, questa volta la famiglia Reale non è al centro dei rumor perché sono i due diretti interessati ad esserci finiti.

Lunedì 10 ottobre si è celebrata la giornata mondiale della salute mentale che si prefissa l’obiettivo di sensibilizzare la cura della mente, esattamente come quella del corpo. Tuttavia, questa tematica rappresenta ancora un tabù in alcune zone del mondo ed anche in Italia ed un messaggio forte è arrivato proprio dalla duchessa del Sussex, Meghan Markle, che ne ha parlato apertamente nell’ultima puntata del suo podcast, Archetypes.

In particolare, la duchessa non ha nascosto i momenti di difficoltà vissuti e successivamente superati grazie a Harry: “Nel mio momento peggiore mio marito ha trovato un riferimento da farmi chiamare. E ho chiamato questa donna”. Anche Meghan Markle si è affidata ad una specialista che, alla fine, è riuscita a sollevarla dal suo stato di salute mentale precario: “Non sapeva che l’avrei chiamata. Mi sono presentata e ha potuto capire subito lo stato in cui mi trovavo. Penso sia importante per tutti noi essere veramente onesti su ciò di cui abbiamo bisogno e non aver paura di chiederlo”.

Meghan Markle e Harry: è lui che l’ha salvata dalla sua salute mentale

La coppia di duchi è evidentemente molto affiata a tal punto da decidere di prendere in mano la loro vita e trasformarla completamente, in barba alle stringenti regole della Royal Family. Meghan Markle è sempre molto attenta ai temi d’attualità e nella puntata del suo podcast, intitolata Decoding of Crazy, l’attrice di Suits ha anche aggiunto quanto Harry, nel corso della sua vita, abbia avuto a che fare con ex militari che hanno avuto bisogno di supporto mentale in seguito allo stress post-traumatico.

Anche lo stesso Harry ha affermato che, in passato, grazie alla terapia è stato capace di affrontare “qualsiasi cosa” ed è ben evidente, dal momento che ha deciso di mettersi contro l’intera Royal Family.