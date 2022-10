Massimiliano Ossini incassa un duro colpo: che batosta per la Rai

Colpo basso per Massimiliano Ossini che incassa la batosta. Nessuno se l’aspettava dal conduttore Rai che da anni è in TV

Il conduttore partenopeo ha passato tutto l’anno ai servizi della Rai, neppure quest’estate si è fermato e in compagnia di Maria Soave ha portato avanti la mattina del primo canale TV. Tuttavia, adesso i risultati cominciano a vedersi.

Brutte notizie per la mattina di Rai Uno con Massimiliano Ossini alla guida di Unomattina che, come di consueto, accompagna i telespettatori nella prima fase della giornata aggiornandoli su tutte le tematiche d’attualità. Le news portate in diretta, tuttavia, non sembrano bastare perché dall’altra parte c’è una forte concorrenza.

In particolare, come si evince dai dati Auditel di ieri, martedì 11 ottobre, Unomattina ha registrato un lieve calo con 746.000 telespettatori con il 17.8% di share, contro i 936.000 spettatori con il 21.6% di share, nella prima parte, e 856.000 spettatori con il 21.7% di share nella seconda parte di Mattino Cinque con alla guida Federica Panicucci su Canale 5. Neppure la serata Rai è stata in ripresa, ma vediamolo nel dettaglio.

Tutti gli ascolti della serata di martedì 11 ottobre

“Non la nostra notte”, per il Milan che perde a San Siro nel match di Champions League contro uno strabordante Chelsea che vince a casa dei diavoli per 2-0. Sicuramente una notte migliore per Mediaset che ha incollato davanti allo schermo 4.165.000 spettatori pari al 20.1% di share vincendo la gara d’ascolti per la fascia serale. Per quanto riguarda, invece, Rete 4 Fuori dal Coro con Mario Giordano ha totalizzato 786.000 spettatori con il 5.4% di share. Molto bene anche Le Iene con tutti i suoi servizi che hanno raggiunto 1.354.000 spettatori con il 9.9% di share.

La Rai non soddisfa neppure nella fascia serale raccogliendo 2.834.000 spettatori pari al 15.5% di share su Rai Uno con la fiction di successo francese Morgane – Detective Geniale 2. Per quanto riguarda, invece, Rai Due 722.000 spettatori pari al 3.8% di share hanno seguito il film Jumanji – The Next Level. Per finire, su Rai Tre, CartaBianca con Bianca Berlinguer ha raccolto davanti al video 903.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%.