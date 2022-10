“È successo nei camerini di Mattino 5”, Ignazio Moser e Cecilia svelano il retroscena scottante

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno insieme da ormai 5 anni, nonostante alti e bassi, come in ogni coppia, i due resistono e si amano alla follia

Cinque anni non sono pochi, eppure la coppia riesce ad amarsi esattamente come il primo giorno. Non è un caso, perché i due hanno un segreto e non l’hanno nascosto. Tuttavia, per un periodo tra i due le cose si ruppero prepotentemente.

Le Iene sono perfide e si sa, ma Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non hanno avuto alcun timore o timidezza nell’aprirsi con loro. La coppia di conduttori di Ex on the Beach, infatti, in un’intervista al programma di Italia 1 ha raccontato i dettagli più privati e piccanti della loro relazione. Tanto per cominciare, l’ex gieffina ha svelato che ciò che più ama del compagno sono gli occhi, mentre l’ex ciclista ha ammesso che ama il suo fondoschiena: “Per la precisione la parte della schiena subito sopra il lato B”.

Scendendo in ulteriori dettagli, la coppia nell’intervista doppia ha ammesso che non tradirebbe mai, anche se Ignazio Moser è consapevole del debole che la sua amata ha nei confronti di Brad Pitt. Come sempre, Le Iene sono scese nei dettagli più piccanti lasciando liberamente esprimere a Cecilia che la sua posizione preferita è “quella della pecorella”, ma è capitato che in qualche occasione si sia messa a piangere perché il fidanzato ha fatto cilecca. Al contrario, spesso Cechu deve dirgli “basta perché non ne ha mai abbastanza”.

“L’abbiamo fatto nei camerini di Mattino 5”, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez escono allo scoperto

5 anni di relazione non si tengono su da soli, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno un’intesa sessuale che va ben oltre l’immaginario. Durante l’intervista a Le Iene, infatti, hanno rivelato un retroscena che era di difficile immaginazione: “Una volta l’abbiamo fatto nei camerini di Mattino 5”. L’ex ciclista e la sorella di Belen non si sono saputi trattenere e presi dal momento hanno deciso di lasciarsi andare poco prima della diretta.

Non sono mancati momenti di down per entrambi, soltanto un paio d’anni fa -in concomitanza della separazione di Belen da Stefano- i due furono protagonisti di un gossip che vedeva lei particolarmente gelosa fargli delle scenate in compagnia di amici.