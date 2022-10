Il comunicato della Ferragni spiazza i fan: “Abbiamo intrapreso strade separate”

Il comunicato arrivato per prima dalla Ferragni ha spiazzato completamente i fan, che nonostante i sospetti non si aspettavano che potesse davvero finire tutto dopo tanti anni dove la coppia aveva davvero condiviso tutto.

Si sono conosciuti durante una vacanza estiva a Mykonos, e poi si erano incontrati di nuovo a Milano. Quando lei aveva 19 anni e lui 20 si sono fidanzati. In questi 9 nove anni trascorsi insieme hanno progettato e poi costruito la loro vita. Una volta conseguita la laurea, hanno deciso di condividere anche lo stesso lavoro, diventando influencer.

Valentina Ferragni e Luca Vezil convivevano da diversi anni, ed avevano adottato anche il cane Pablo Vezagni, diventato ovviamente anche lui un influencer su Instagram. I due comparivano spesso insieme nelle foto che condividevano sui social: quando i loro fan si sono accorti che stavano trascorrendo l’estate separati, si era scatenato l’inferno.

Il comunicato di Valentina Ferragni mette fine a tutto

Secondo le indiscrezioni, Valentina Ferragni e Luca avrebbero trascorso per la prima volta le vacanze separati a causa di impegni lavorativi. Lui sarebbe stato nelle Canarie per registrare un programma con Paramount +. Dovrebbe essere il conduttore di un nuovo format che ricorderebbe Uomini e Donne ed elargirebbe un ricco premio ai vincitori.

Quando era tornato in Italia all’inizio di settembre, Luca Vezil aveva condiviso un video emozionante dedicato proprio a Valentina Ferragni. Lui aveva spiegato di averla pensato in ogni momento e di aver sentito il suo supporto, concludendo: “Non siamo mai stati così lontani ma non siamo mai stati così vicini. E ora sono a casa, ora siamo a casa“.

I dettagli che fanno insospettire i fan e la triste conferma

Anche quando Luca Vezil era ufficialmente tornato dalle Canarie, i fan si sono accorti che la coppia non condivideva più foto insieme come faceva una volta. Sotto ai post di Instagram non comparivano più i cuoricini o le dichiarazioni d’amore fatti dall’altro. Insomma, c’era qualcosa di davvero insolito nei loro comportamenti.

Quando il 12 ottobre Luca è tornato a Milano dal suo viaggio a Lanzarote con il fratello, Valentina ha deciso di pubblicare un breve messaggio che ha proprio l’aria di essere un comunicato ufficiale. A breve distanza di tempo, è arrivata anche la conferma di Vezil. Sembrerebbe che non ci sia stato nessun tradimento a dividerli, ma alcune scelte di vita.

Questo è il video che Luca Vezil ha dedicato a Valentina Ferragni al suo ritorno dall’estate trascorsa alle Canarie: