Anticipazioni Un Posto al Sole, Marina in grave pericolo: addio inaspettato a Palazzo Palladini

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, i telespettatori subiranno un addio molto pesante: tutte le anticipazioni

La trama della soap opera partenopea è ad un punto cruciale. Fabrizio Rosato è l’uomo che ha tentato di avvelenare la coppia e che sta dando del filo da torcere ai due, ma adesso arriva un punto di svolta che cambierà tutto.

Difficile pensare che un uomo così spietato come Fabrizio Rosato non potesse pensare ad una vendetta nei confronti di Marina e Roberto per averlo lasciato. Nella puntata di ieri, infatti, si è scoperto che l’uomo che gli scatta foto e che ha tentato di avvelenarli è proprio lui, l’unico su cui non correva alcun sospetto per aver salvato la coppia. Non è finito, perché il piano diabolico di Fabrizio è ben studiato a tal punto che Marina sparirà.

Nelle prossime puntate, infatti, Marina si renderà conto di essere caduta nella trappola di Fabrizio. Contemporaneamente, Roberto che è all’oscuro di tutto, riceverà una lettera d’addio. Di chi si tratta? Fabrizio ha costretto la Giordano a scriverla? Presto la verità verrà a galla.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Lia corre nel seminterrato: qualcuno la sorprenderà

Durante i lavori di ristrutturazione di Palazzo Palladini, Giulia e Mastro Peppe faranno una scoperta importante di cui nessuno sapeva prima. Lia, che è molto affezionata al palazzo -senza ancora saperne il reale motivo- sarà molto incuriosita dalla loro scoperta e si recherà di nascosto nel seminterrato, ma qualcuno la scoprirà e vorrà avere delle spiegazioni. Nel frattempo, tra i piani più alti di Posillipo, Manuela sarà sempre più presente nella vita di Niko e Jimmy, in particolare, aiuterà quest’ultimo con dei problemi di cuore. La sua presenza nelle loro vite non piace particolarmente a Micaela che ne combinerà una delle sue.

Guido e Mariella si sono incaricati di organizzare un appuntamento al buio per il caro amico Cerruti che ancora soffre per il dottore che l’ha piantato. Proprio la sua sofferenza servirà da ispirazione a Michele per una rubrica in radio. Viola, ormai, è presa da tutt’altro e non si renderà conto che Antonio ha bisogno di lei e di Eugenio.

Un altro addio -chissà se definitivo- arriva da Chiara Petrone che si disintossicherà lontano da Napoli.