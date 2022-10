Ancora paura per Guenda Goria: “Rischia grosso”. Cosa le sta succedendo

Problemi per Guenda Goria. La giovane influencer e showgirl sta ancora attraversando un periodo complicato di salute

Un anno molto intenso e complicato per Guenda Goria. La giovane influencer, come è noto, ha affrontato diversi problemi di salute nel corso degli ultimi mesi, che l’hanno portata a ben due ricoveri.

La Goria soffre da tempo di endometriosi ed è stata vittima anche di un problema piuttosto serio. Ha avuto una gravidanza extrauterina, che aveva richiesto l’intervento dei medici e un’operazione d’urgenza.

Fortunatamente la ragazza sta meglio, anche se il problema fisico potrebbe avere delle conseguenze. Lo ha confessato il padre Amedeo Goria, noto e storico giornalista di Rai Sport, intervistato da Novella 2000.

Amedeo Goria ed i problemi della figlia Guenda: “Ha rischiato la vita”

Amedeo Goria ha parlato proprio di ciò che ha attraversato la giovane Guenda, facendo intendere di essere stato letteralmente terrorizzato dall’idea che la figlia potesse avere problemi ancor più gravi.

“Quando mia figlia rimase incinta, l’estate scorsa, ci andai vicino…Purtroppo è stata una gravidanza extrauterina. Rischiò addirittura la vita…”.

Ma come sta realmente oggi Guenda Goria. Il celebra padre della influencer ha dato una risposta, ma purtroppo non ci sono novità confortanti: “Adesso si sta sottoponendo a delle cure riabilitative, consapevole di essere esposta al rischio di infertilità…”

Dunque l’ex concorrente del GF Vip starebbe rischiando di non rimanere più incinta per il resto della propria vita. Una mazzata per la giovane donna che, come ammesso in passato, non ha al momento smania di fare una famiglia ma in futuro vorrebbe provare a diventare madre.

Per tale ragione Amedeo Goria ha fatto pubblicamente intendere che presto potrebbe avere un nipotino dal suo secondogenito Gian Amedeo: “Potrebbe essere lui a rendermi nonno…”

Sia Amedeo che Guenda Goria hanno dunque provato l’esperienza del Grande Fratello. Lo stesso giornalista, dopo aver parlato della figlia, ha commentato ciò che è stata la sua avventura nel reality show: “Un’esperienza arricchente, che oggi vivrei in un modo diverso, più consapevole di ciò che è il format”.