Ancora morti in mare: naufragio al Sud di Trapani, recuperati i corpi di 3 migranti

Tre corpi sono stati recuperati in mare a una quarantina di miglia al Sud di Trapani. A dare la notizia, la Guardia Costiera, informando che un mercantile ieri ha avvistato in mare e tratto in salvo, in area di responsabilità Sar italiana, un migrante, recuperando anche un corpo senza vita.

Così sono partite le ricerche di eventuali dispersi con motovedette dei militari del mare e dei finanzieri, aerei, elicotteri ed un mercantile in transito nell’area. Gli altri due corpi sono stati recuperati sempre ieri dalle motovedette. Le ricerche continuano.

L’imbarcazione con a bordo i migranti potrebbe essere partita dalla Tunisia. Queste ultime tre morti si aggiungono al già tragico bilancio del 2022 che conta 1.400 morti e dispersi nel mar Mediterraneo.

Sbarchi anche a Lampedusa

Gli sbarchi continuano anche a Lampedusa, dove nelle ultime ore sono arrivati 104 migranti, con 3 diversi barchini. Sono stati tutti portati all’hotspot di contrada Imbriacola.

Sulla prima imbarcazione, intercettato a 6 miglia da Capo Ponente, c’erano 13 migranti, tra cui 5 donne. Tutti hanno detto di essere giunti dalla Guinea. Sulla seconda barda invece, c’erano 36 persone, tra cui 2 donne e 3 minori, siriani, marocchini ed egiziani. Sul terzo barchino, intercettato a 23 miglia dalla costa, c’erano 55 bengalesi, marocchini, egiziani e sudanesi. Ieri, con quattro diversi natanti, erano giunti a Lampedusa 115 migranti.

110 persone sono state trasferite dall’hotspot di contrada Imbriacola a Porto Empedocle, dove potrebbero giungere in serata. Previsto per questa mattina invece, il trasferimento di 25 migranti che con un volo charter saranno portate a Potenza per il successivo rimpatrio. Nella struttura di primissima accoglienza di Lampedusa resteranno 613 ospiti.