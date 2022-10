“Farla rientrare nella casa?”, Alfonso Signorini con sincerità: il ritorno di Ginevra Lamborghini

Di Ginevra Lamborghini si è ampiamente discusso, specie per un suo rientro: Alfonso Signorini chiarisce la posizione del GF Vip

Una pagina molto triste della storia della TV italiana con vittima non solo Marco Bellavia, ma anche la sorella di Elettra. Un suo rientro in casa è stato chiesto a gran voce, ma che possibilità ci sono?

Ginevra Lamborghini è stata squalificata dalla casa del GF Vip a seguito della questione che ha visto protagonista Marco Bellavia ed è entrata in studio in preda ad un evidente attacco di panico. Un’altra pagina triste di storia della TV è stato scritto, ma la persona che ha dimostrato di essere – al di là dello spiacevole accaduto – è piaciuta molto ai telespettatori che, nei giorni a seguire, hanno chiesto a gran voce il suo rientro nella casa. Il suo nome è entrato in tendenza in men che non si dica proprio per l’ammontare di persone che hanno chiesto di dare un’altra possibilità alla sorella di Elettra.

A rimetterci, indubbiamente, è stato il GF Vip stesso, viste e considerate le dinamiche costruite dalla concorrente che tra nuovi flirt e la storia di sua sorella, ha particolarmente attirato hype. Tuttavia, il reality show per dare un messaggio forte ha scelto lei come capro espiatorio.

Alfonso Signorini finalmente risponde: Ginevra Lamborghini torna al GF Vip?

A molti piacerebbe rivedere Ginevra nuovamente all’interno della casa del GF Vip, anche ai lettori di Chi che si riferiscono direttamente al direttore Alfonso Signorini chiedendo se ci sono i margini regolamentari per poter concedere il ritorno in scena della sorella di Elettra: “Cara lettrice, sicuramente Ginevra ha lasciato il segno nella Casa del Grande fratello Vip. Il suo meraviglioso carattere esuberante, la sua contagiosa energia, la sua solarità coinvolgevano tutti gli inquilini. La squalifica era dovuta per una frase orribile che legittimava una piaga sociale come il bullismo. Frase della quale si è pentita in lacrime più volte nel corso del programma, chiedendo scusa a più riprese. Farla tornare nella Casa? Per il momento non è previsto”.

Il direttore di Chi e conduttore del GF Vip è stato molto chiaro, anche se la locuzione temporale utilizzata può far ben sperare molti dei fan.