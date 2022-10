Uomini e Donne, Gemma Galgani disperata: altra batosta, è pronta a dire addio

Altre brutte notizie per Gemma Galgani. La dama di Uomini e Donne sta vivendo un’altra delusione cocente che potrebbe rivelarsi fatale

Forse non fa più parlare di sé come in passato, quando era considerata la vera e propria regina di Uomini e Donne, in particolare del Trono Over. Ma continua ad essere un personaggio discusso e chiacchierato.

Gemma Galgani ha letteralmente subito l’ennesima batosta della sua vita sentimentale. Un’altra delusione cocente per la dama di Torino, presenza fissa a Uomini e Donne ormai da diversi anni, sotto l’ala protettrice di Maria De Filippi.

Nella puntata di oggi del dating show di Canale 5, previsto come consueto alle ore 14:45, Gemma tornerà dunque a far parlare di sé. In particolare della sua ultima frequentazione che non sembra essere andata benissimo.

Gemma ancora delusa a livello sentimentale: oggi il resoconto dell’ultima esterna

Come detto, la puntata di oggi di Uomini e Donne regalerà sorprese. In particolare riguardo Gemma Galgani, che negli ultimi tempi è stata un po’ esclusa per via delle scarse conoscenze all’interno del programma con l’altro sesso.

Oggi però il colpo di scena. Pare che Gemma abbia fatto la conoscenza di un nuovo presunto spasimante. I due si sarebbero persino incontrati in esterna e nella puntata odierna di U&D Maria De Filippi manderà in onda l’RVM con la prima uscita tra Gemma e l’uomo ancora misterioso.

Il tutto però sembra non essersi concluso positivamente. Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio parla di una rottura immediata tra Gemma e il suo nuovo accompagnatore, un mancato feeling spuntato sul più bello. Pare che la coppia sia dunque già scoppiata, con l’amara decisione di interrompere la loro conoscenza.

Non solo Gemma Galgani. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci sarà spazio anche per un ritorno di fiamma. Pare che Roberta Di Padua voglia dare una seconda chance ad Alessandro Vicinanza. I due protagonisti del Trono Over potrebbero tornare a frequentarsi, sotto la spinta dell’imprenditore salernitano.

Interessante anche la decisione di Ida Platano: la storica dama ammetterà pubblicamente di non voler tornare indietro e dimenticare Riccardo Guarnieri, cercando l’affetto e le attenzioni di un nuovo cavaliere.