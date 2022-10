Truffa tramite SMS: occhio a questo messaggio davvero pericoloso. Potrebbe non sembrare una cosa grave e invece…

Gli hacker si stanno specializzando in continue forme di phishing e truffe sempre più camuffate. Bisogna fare attenzione ad alcuni particolari per svelare l’arcano e non caderci.

I criminali informatici sono alla continua ricerca di nuove truffe da inoltrare gli utenti. Abbiamo parlato per diversi mesi delle mail contenenti dei link di “phishing”. Ogni volta vengono sfruttati nomi diversi, di marchi istituzionali, per far cadere in trappola i malcapitati. Che sia il presunto sito di Poste Italiane, piuttosto che una compagnia telefonica o addirittura Amazon per un pacco non consegnato, lo schema rimane sempre lo stesso. Alla fine in qualche modo vi viene richiesto di inserire le vostre credenziali per inoltrare l’accesso sulla piattaforma. Quei dati sensibili vengono salvati e utilizzati per la suddetta truffa. Si va dai conti svuotati ai crediti telefonici esauriti, fino alla creazione di account fake per altre manovre illecite. Nelle ultime ore quella che sta girando è una truffa tramite SMS. Viene chiesto ai destinatari di digitare gli URL sui propri browser.

Truffa tramite SMS: come funziona e come cercare di evitarla

L’avviso di fare attenzione è arrivato direttamente da Dominic Ligot, il fondatore di Data Ethics PH, che su Twitter ha parlato per la prima volta di questo schema lo scorso 6 ottobre.

“Le truffe più comuni hanno l’URL del sito web collegato a un collegamento ipertestuale nel messaggio. Questa volta, l’URL è semplicemente scritto in testo normale. Il mittente chiede al destinatario di copiare o digitare l’URL nei browser online”.

Entrando nello specifico di cosa contenga il messaggio SMS in questione, si può notare che il numero utilizzato dal mittente non disponeva di un ID SMS. Nella sezione di risposta, un altro utente ha affermato di aver ricevuto lo stesso SMS.

“Ho ricevuto un SMS di spam simile qualche giorno fa. Ho chiamato il numero sul tuo screenshot proprio ora. Risulta irraggiungibile”, ha riportato l’utente su Twitter. Il consiglio che viene rivolto a tutti è sempre lo stesso, ovvero quello di evitare di cliccare su qualsiasi collegamento presente e se possibile cancellare immediatamente il messaggio.