Tina Cipollari porta le piume di struzzo in libreria: la sorpresa per i fan – FOTO

Tina Cipollari sta per portare le piume di struzzo in libreria: la spumeggiante opinionista di Uomini e Donne ha preparato un’imperdibile sorpresa per il suo pubblico. Ecco si cosa si tratta e tutte le indiscrezioni.

In un breve video, che è arrivato come un’inaspettata e gradita sorpresa, Tina Cipollari ha annunciato di aver pensato ad una bellissima sorpresa per il suo pubblico. Tradita dall’emozione, ha spiegato che le ci sono voluti vent’anni per riuscire a portare a termine questo lavoro, che finalmente potrà condividere con tutti.

A partire dal 25 ottobre si potrà trovare in tutte le librerie il primo volume scritto dall’amatissima opinionista di Uomini e Donne. Il titolo del volume sarà “Piume di struzzo – storie di una donna“, e sarà edito da Mondadori. Sulla copertina rosa campeggeranno due immagini: quella di Tina Cipollari e quella di un paio di occhiali a forma di cuore.

La sorpresa di Tina Cipollari, che diventa scrittrice

Sembra dunque un invito da parte dell’opinionista di Uomini e Donne di indossare le lenti che permettano di vedere il mondo come lei. Quando Tina ha spiegato di averci messo vent’anni a scrivere il libro, non ha affatto indicato una data casuale, ma quella del suo esordio nel programma di Maria De Filippi, dove all’inizio sedeva fra il pubblico.

Tina Cipollari riuscì rapidamente ad attirare l’attenzione su di sè all’interno dello studio, sia per i modi di fare da diva, sia per gli abiti esagerati che indossava, pieni di lustrini e piume. Anche oggi ha conservato il vezzo di vestirsi elegantemente durante le puntate di Uomini e Donne e Gemma Galgani l’ha presa in giro più volte per questo motivo.

Di cosa parlerà il libro dell’opinionista di Uomini e Donne ed il costo

Il libro “Piume di struzzo – storie di una donna” di Tina Cipollari sarà disponibile in due versioni. Con la copertina flessibile costerà circa 18,00 euro, mentre invece la versione digitale potrà essere acquistata per circa 9,99 euro. Il libro sembra appunto essere autobiografico, e parte dalla timidezza dell’opinionista, di cui in pochi sospetteranno.

Tina Cipollari ripercorre l’infanzia nella povertà trascorsa nel viterbese e l’immenso amore per la madre. La fantasia di quella bambina la porta a sognare degli scenari bellissimi, dove sarebbe potuta venire a contatto con tutte le dive del mondo. Quando perde il suo principe, arriverà in Tv per ritrovare l’amore, iniziando così l’avventura a Uomini e Donne.

Ecco Tina Cipollari che mostra orgogliosa il suo primo libro: