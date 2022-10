Re Carlo ferma la stampa di banconote, ma escono alcune immagini: tutti entusiasti – FOTO

Re Carlo ferma la stampa delle nuove banconote, che a questo punto non dovrebbero entrare in circolazione prima del 2024: hanno però iniziato a circolare alcune immagini in anteprima delle monete con il suo volto.

Se la regina Elisabetta II guardava a destra, re Carlo III si volgerà a sinistra. Non si tratta di orientamenti politici, ma una tradizione secolare. Se sulle monete coniate dalla zecca di stato se un sovrano ha il profilo che guarda da un lato, il suo successore guarderà dall’altro. Questo segna appunto un cambio di corso alla guida del paese.

Da sempre, inoltre, i volti dei reali sono realizzati con il “ritratto romano”, ovvero di profilo. Anche questa è una consuetudine molto antica: riportare il profilo di una persona aiutava nell’elaborazione del volto anche senza grandi mezzi tecnologici di supporto. Questo tipo di rappresentazione, però, toglie ogni aspetto emozionale al volto.

Re Carlo, ecco le prime immagini delle sue monete

La morte della regina Elisabetta ha dunque comportato anche un importante cambio nelle monete e nelle banconote del Regno Unito, che verranno coniate con il volto dell’erede Carlo. I collezionisti delle “sovrane”, coniate dalla Royal Mint, sono andate subito a ruba dopo l’8 settembre, aumentando il loro valore.

L’emissione delle monete con il volto del principe di Galles inizierà con i 50 pence e con un’edizione commemorativa di monete da 5 sterline. Carlo sarebbe stato estremamente felice di queste monete da collezione: questo è ciò che ha riportato lo scultore Martin Jennigs, che si è occupato di dare forma a queste monete in tiratura limitata.

Il sovrano senza corona: ecco come sarà raffigurato sulle monete

Come si può vedere dalle immagini condivise in anteprima dalla zecca di stato inglese, re Carlo sarà senza corona. Questa è una grossa differenza rispetto a sua madre Elisabetta. Bisogna dire che, però, questa scelta porta avanti la consuetudine dei reali maschi della corona inglese. L’immagine di Carlo è stata ricavata da una foto ed approvata dal nuovo re.

Per quanto riguarda le banconote cartacee, sembrerebbe che i sudditi inglesi debbano aspettare un periodo molto lungo prima di vedere quelle con l’effige del marito di Camilla, almeno fino al 2024. Questo perchè il re avrebbe deciso di smaltire quelle già in circolazione con il volto della madre, e lo stesso verrà fatto con i francobolli.

Ecco un video della Royal Mint che presenta la moneta commemorativa da 5 sterline con il volto di Carlo III e di Elisabetta II: