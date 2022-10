La e-mail firmata Netflix è una truffa: non apritela per nessun motivo

Problema in vista per gli utenti e gli abbonati di Netflix. Potreste essere raggiunti da una comunicazione che porta soltanto grossi guai

Netflix come al solito è un colosso dello streaming seguito da milioni di utenti in tutto il mondo. Il suo apparato ha rivoluzionato il modo di vedere e vivere la televisione, visti gli show on-demand ed i tipi di abbonamenti.

Nonostante nel 2022 si siano registrati numeri a ribasso e conti in perdita, Netflix resta sempre il re dello streaming, sia per i contenuti sia per l’ormai rinomata fama del canale made in USA.

Ma gli utenti ed abbonati devono stare attenti. Sta circolando infatti, via e-mail, una comunicazione che può letteralmente rovinarvi e creare mille problemi. Si tratta di una sorta di truffa on-line da segnalare ed evitare.

La truffa sul web che utilizza i profili di Netflix e di Disney Plus

In questi giorni potreste ricevere una e-mail molto strana e particolare. Soprattutto se doveste essere possessori di abbonamenti con Netflix o con il competitor Disney Plus.

Si tratta di un tentativo ormai consueto di phishing. Per chi non lo sapesse: stiamo parlando delle ormai più disparate truffe on-line, che hanno un sistema molto tecnico ma purtroppo anche molto semplice da far attivare.

Ovvero si aggancia l’utente da truffare con messaggi e comunicazioni dalle stigmate reali, come nel caso di Netflix con tanto di logo e formalità nel messaggio. Si richiede all’utente di cliccare su un link all’interno della e-mail per evitare ‘problemi’ maggiori. In questo caso l’esca è il rinnovo al più presto dell’abbonamento alla piattaforma per non restare senza contenuti.

Tale link va assolutamente evitato! In caso contrario il rischio è quello di regalare di fatto dati personali e sensibili agli hacker. Vale a dire password e contenuti che li porterebbero facilmente verso aree riservate, anche col rischio di vedersi i conti correnti su internet svuotati.

Quando si riceve una e-mail del genere va subito controllato il mittente, che se risale ad un indirizzo strano, particolare o estero può essere sintomo di truffa. Inoltre difficilmente canali come Netflix o Disney possono andare a chiedere il pagamento dell’abbonamento in scadenza tramite messaggi del genere.