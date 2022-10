Ludovica Valli diventa una iena per le offese alla figlia: cosa ha deciso di fare – VIDEO

Ludovica Valli si è arrabbiata moltissimo per le continue offese a sua figlia Anastasia: ecco come ha reagito subito l’influencer.

Il messaggio con cui Ludovica Valli ha annunciato la sua seconda gravidanza ha commosso i suoi fan. In particolare, l’influencer ha sottolineato quando abbia desiderato avere la sua famiglia ed entrambi i figli. Anche per questo motivo, quando sono arrivati degli insulti ad Anastasia, che ha solo un anno e mezzo, ha subito reagito.

Ludovica Valli ha lamentato di aver ricevuto diversi messaggi offensivi nei confronti di Anastasia. Ce n’è però uno che le ha fatto dire basta. Un utente con un profilo da cui non si evince il suo nome e cognome ha scritto: “Signora, mi faccia capire cosa ha di bello questa bambina oltre a pesare 200 kg…“. Il tutto accompagnato da una risata scanzonatoria.

Ancora offese alla figlia di Ludovica Valli: cosa succede

Bisogna dire che, dalle foto pubblicate Anastasia non sembra affatto una bimba obesa o in sovrappeso. Al contrario, ha le guance paffute e lo sguardo vivace che fa pensare che invece sia in buona salute. La Valli ha dunque respinto subito l’idea che si possa fare quello che lei ha definito “body shaming“, ovvero offendere i bambini dividendoli in belli e brutti.

Come ha riconosciuto anche l’influencer, sul web e soprattuto sui social network bisogna essere consapevoli che ci sono persone che insultano gratuitamente il prossimo. Lei, però, ha ribadito che non accetterà frasi offensive nei confronti di Anastasia, ed ha anche indicato quali tipi di provvedimenti ha deciso di adottare sin da subito.

L’influencer prende provvedimenti: cosa farà quando riceve insulti

Ludovica Valli ha deciso di prendere le stesse contromisure che furono adottate per prime dall’on. Laura Boldrini diversi anni fa. Piuttosto che incassare o ignorare gli insulti, ha deciso che li pubblicherà sul proprio profilo, in modo da mettere in evidenza la gravità e la bassezza di alcune frasi che sono spesso scritte da profili anonimi.

L’influencer ha iniziato sin da subito e non ha oscurato nè nome dell’utente, nè la foto del profilo dell’autore delle frasi offensive. La Valli anche invitato le persone a non esprimere cattiveria sui social network, riflettendo però sul fatto che per percepire di fare del male agli altri bisognerebbe comunque essere delle brave persone, e non tutti lo sono.

Ecco una parte del lungo sfogo di Ludovica Valli contro chi le offese alla figlia Anastasia:

Questi, invece, sono alcuni momenti privati che riguardano l’annuncio della seconda gravidanza di Ludovica Valli: