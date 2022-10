“Ho pianto tutta la notte”: racconto shock, arriva l’addio a Ballando con le Stelle?

Dopo la prima puntata arriva subito il primo addio a Ballando con le Stelle di questa stagione? Ecco cosa ha raccontato l’amata cantante.

Sorprende davvero come una professionista esperta e con una lunga carriera come Iva Zanicchi possa essere caduta in un tranello del genere. Come poteva non sapere che, durante la puntata di Ballando con le Stelle i microfoni erano aperti? Nonostante si sia avvicinata all’orecchio del suo ballerino, l’insulto si è sentito chiaramente.

Iva Zanicchi, durante la prima puntata di Ballando con le Stelle, non ha affatto gradito che il giudice Selvaggia Lucarelli abbia dato voto “zero” alla sua esibizione. Per questo motivo, sussurrando al suo ballerino professionista, ha esclamato: “Che tro*a!“. Non è dunque la parolaccia a colpire, ma l’insulto pesante scambiato fra donne.

Ballando con le Stelle, arriva l’addio della protagonista?

Anche se non è un’attenuante, pare evidente che Iva Zanicchi non volesse davvero offendere Selvaggia Lucarelli. Il carattere della cantante è molto fumantino, e già durante l’intervista a Verissimo insieme ad Al Bano aveva spiegato che si stava preparando per Ballando con le Stelle. Milly Carlucci le aveva anche dato personalmente alcuni consigli.

Adesso, però, Iva Zanicchi ha anche messo in dubbio la sua volontà di continuare ad essere presente nel programma. La protagonista di Ballando con le Stelle è stata ospite in diversi programmi Tv, come La vita in diretta, Storie Italiane e Da noi a ruota libera. Quello che è emerso è che la Zanicchi voleva ritirarsi dal programma di Milly Carlucci.

Cosa ha deciso la cantante dopo aver saltato l’allenamento di lunedì

Iva Zanicchi ha confessato di aver pianto per due notti per il rimorso di quanto era successo durante la prima puntata di Ballando con le Stelle: per questo motivo, aveva anche pensato di dare l’addio al programma. Lunedì 10 ottobre non ha neanche partecipato agli allenamenti, scusandosi con Samuel Peron per la sua assenza.

Poi, però, deve essere successo qualcosa. La sua voglia di esserci a Ballando con le Stelle deve aver prevalso, perchè la cantante il giorno dopo si è presentata agli allenamenti. Non solo: ha anche spiegato che finalmente si metterà a dieta, perchè vuole anche esibirsi nel tango. Per ora, la nipote l’ha smentita, sostenendo che ha mangiato anche dal suo piatto.

Ecco un video che ripropone alcune espressioni colorite di Iva Zanicchi durante la prima puntata di Ballando con le Stelle: