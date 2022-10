Italiani pronti ad esultare: succederà a novembre, sospiro di sollievo per i conti

Arriva un’ottima notizia per tutti gli italiani, i cittadini che sono alle prese in questi mesi con aumenti, rincari, inflazione e tanto altro

Forse il momento più delicato per le tasche degli italiani potrebbe essere alle spalle. Arrivano infatti novità che potrebbero far sospirare e sollevare le famiglie per quanto riguarda le morse finanziarie.

In questo 2022 troppe incognite e problematiche stanno rendendo la vita difficile alle famiglie nostrane. Caro bollette, inflazione e persino la guerra in Ucraina. Tutti fattori che hanno di fatto aumentato in maniera evidente il costo della vita.

Basti pensare che ad ottobre le bollette di luce e gas sono aumentate fino al 59% rispetto alle medie consuete. Persone in difficoltà ed aziende a rischio chiusura proprio a causa di utenze basilari schizzate alle stelle.

Sospiro di sollievo a novembre per gli italiani: perché i costi possono abbassarsi

In vista del mese di novembre però potrebbero arrivare novità finalmente positive ed ottimistiche. Pare che nel secondo mese autunnale le bollette del gas potrebbero vedere un calo drastico dei prezzi, dunque una morsa meno stretta per i consumatori.

Infatti pare che il prezzo del gas naturale sulle borse internazionali sia diminuito già da qualche settimana, dopo essere schizzato letteralmente alle stelle nella prima parte del 2022. A causa di alcune mosse in borsa, sia poco limpide che questioni tecniche classiche, tale diminuzione non è stata ancora assorbita dai prezzi delle bollette.

Di conseguenza la diminuzione dei prezzi dovrebbe avvenire nel mese di novembre, con costi sul gas decisamente più contenuti rispetto agli scorsi riscontri. Le bollette dovranno dare meno preoccupazione agli utenti ed ai consumatori.

Gli economisti parlano di prezzi già più bassi oggigiorno per il gas naturale, rispetto a qualche mese fa. Dunque le bollette dovrebbero seguire questo trend discendente già nel mese di novembre. Se questo dovesse essere vero l’aiuto per le famiglie e per le imprese sarebbe superiore a qualsiasi bonus.

Effettivamente ogni tipo di bonus messo a disposizione dallo Stato per prevenire il caro bollette appare piuttosto esiguo, dunque non all’altezza di colmare i rincari e gli aumenti per le famiglie.