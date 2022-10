Giulia Salemi, che bomba! Novità inaspettata, pubblico già in delirio

Bomba televisiva che riguarda Giulia Salemi, una delle influencer e showgirl al momento più apprezzate del panorama nazionale

Modella, influencer, protagonista di reality show ed ora anche personaggio televisivo di primissimo piano. Giulia Salemi è una delle donne più apprezzate al momento dello showbiz italiano.

La Salemi ha ottenuto grande notorietà sia per la sua enorme bellezza estetica, sia per le ottime figure durante la partecipazione in reality come Pechino Express o Grande Fratello Vip. In quest’ultimo ha anche trovato l’amore, incontrando il suo attuale ed intoccabile partner Pierpaolo Pretelli.

In questi giorni Giulia Salemi sta partecipando al GF Vip 7 come referente delle reazioni ‘social’ durante le puntate del reality. Ma per la ragazza italo-persiana sta per arrivare un’altra bomba lavorativa.

Giulia Salemi sbarca su La5: un programma tutto suo in chiaro

Grande soddisfazione per Giulia Salemi. La influencer sta per ottenere per la primissima volta uno show tutto suo, che porterà persino il suo nome. Tra l’altro in chiaro su Mediaset, un vero e proprio salto di qualità.

Il programma si chiamerà Salotto Salemi e approderà in chiaro su La5 ogni mercoledì, in seconda serata, alle 23:20. Un vero e proprio mix tra talk-show e programma dedicato al make-up ed ai segreti del trucco.

In Salotto Salemi saranno presenti ogni puntata diversi ospiti, che chiacchiereranno con Giulia mentre si sottoporranno alle cure di bellezza e di estatica. Previsti come dialogatori i vari Elisa Maino, Costantino della Gherardesca, Ludovica Coscione, Fabiola Baglieri, Marta Losito e Pierpaolo Pretelli.

Un programma perfetto per Giulia Salemi, dalle scenografie rosa e dall’atmosfera glamour. Un bel premio per la giovane showgirl, che in questo periodo è tra le più apprezzate donne del mondo dello spettacolo. Non a caso Alfonso Signorini la considera una di famiglia e continua ad assegnarle compiti importanti durante il GF Vip 7.

Non solo TV: come è noto Giulia Salemi dal 1 ottobre scorso è entrata a far parte anche del mondo della radio. La giovane conduce su R101 un programma in diretta radiofonica tutti i weekend, dalle 17 alle 20. Anche questo contenitore è dedicato al gossip, al costume ed al glamour.