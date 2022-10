Gerry Scotti senza pace, andare avanti così è difficile: lo abbiamo saputo adesso. Nonostante la festa, il periodo resta complicato

Ormai lo sappiamo bene. Gerry Scotti negli ultimi 4 mesi dell’anno diventa il padrone di casa per il Preserale di Canale 5 con i suoi game show e in particolare con caduta Libera. Un programma di successo, come dimostra la recente festa per le 1000 puntate raggiunte. Ma un successo relativo, lo confermato i dati.

Quello degli ascolti tv relativi al 10 ottobre parlano chiaro e sono appena arrivati. Ancora una volta a dominare il Preserale è Reazione a catena su Rai 1 con 4.660.000 spettatori, per il 27,74%di share. Su Canale 5 invece Caduta Libera ha registrato nella parte principale 2.955.000spettatori, 18,45%. Su Rai 2 Italia – Brasile di calcio femminile si è fermata a 524.000 (3,32%) mentre Tempesta d’amore su Rete 4 ha totalizzato 872.000 telespettatori, share 4,37% e su La7 Lingo – Parole in gioco 177.000, 1,10%.

Nell’Access Prima Time invece Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha messo insieme 4.473.000 telespettatori (share 21,13%) mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.621.000 telespettatori, share 17,14%. Su Rai 3 Il cavallo e la torre si è fermato a 1.506.000, 7,20%, e Un posto al sole a 1.578.000, 7,36%. Su La7 Otto e mezzo ha totalizzato 1.495.000 telespettatori, share 7,02%,

A seguire però nella Prima Serata è arrivata il riscatto Mediaset. Infatti su Canale 5 Grande Fratello Vip 7 ha ottenuto 3.326.000, 15,73%, nella presentazione mentre nel programma 2.730.000 telespettatori, share de. 20,85%. Sconfitta su Rai 1 la serie tv Sopravvissuti con un netto di 2.486.000 telespettatori, per uno share del 15,33% (ma la prima puntata ha ottenuto 3.017.000, 14,91%). Su Rai 2 Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino 1.502.000 telespettatori, share 9,63% e su Rai 3 Presa Diretta 1.444.000, 7,58%.

Gerry Scotti senza pace, andare avanti così è difficile: Canale 5 vince in altri segmenti

Molto meglio Canale 5 anche in altri segmenti come il Daytime Mattina: su Rai 1 UnoMattina ha registrato 13.000, per il 17,67% e a seguire Storie Italiane 783.000, 17,97%. Poi È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici ha convinto 1.522.000 spettatori, 15,07% e Su Rai 2 I fatti vostri 605.000 telespettatori, share 10,81%. Su Canale 5 invece Mattino Cinque News ha realizzato 886.000, 20,22%, seguito da Forum a 1.483.000, 21,02%.

Infine del Daytime Pomeriggio su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra 1.654.000 spettatori, 16,48%, mentre Il paradiso delle signore sale a 1.765.000, 21,10% e La vita in diretta a 2.062.000, 21,25%. Su Rai 2 invece Ore 14 ha totalizzato 559.000 telespettatori, share 4,91% e Bella ma’ 205.000 per il 2,38%. Su Canale 5 Beautiful ha messo insieme 2.531.000 telespettatori, share 20,19%, Una vita 2.132.000 (18,13%) e Uomini e donne 2.416.000, 24,30%.Poi la striscia di Amici di Maria De Filippi 1.812.000, 21,72%, GF Vip 7 1.715.000 (il 20,61%) e Un altro domani 1.328.000, 16,52%. Infine Pomeriggio Cinque 1.508.000 per il 15,64%.