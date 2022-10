“È un vizio, molti mi criticano”, Belen Rodriguez esce allo scoperto: c’entra Santiago

Belen Rodriguez sta vivendo uno stato ottimale da un punto di vista personale e professionale, ma non mancano mai le critiche!

La showgirl argentina ha un forte attaccamento alla sua famiglia, quella d’origine con i suoi genitori ed i suoi fratelli e quella in costruzione con Stefano, Santiago e Luna Marì. Proprio a proposito dei suoi figli, qualche critica dai suoi stessi amici non manca.

Belen Rodriguez è molto legata alla sua famiglia ed è sempre in loro compagnia. Prima di essere una grande mamma, la showgirl argentina è sopratutto una gran lavoratrice e la sua professionalità e arte la mette in campo ogni giorno. Adesso, la conduttrice è impegnata con Tu si que vales di cui ne sta facendo le registrazioni e quotidianamente porta i suoi follower anche nel dietro le quinte. Belen utilizza molto i social anche per riprendere la sua routine insieme ai suoi figli, Santiago e Luna Marì. Adesso che il primogenito sta crescendo, non si fanno altro che notare tutte le peculiarità del rapporto mamma-figlio che, per alcuni, è da criticare.

Molto spesso, infatti, Belen mostra scene di vita quotidiana soprattutto insieme a Santiago che ci ha fatto l’abitudine alla scelta di sua mamma di condividere tutto con i suoi follower, ma non senza lamentele. Questa volta, però, la stessa showgirl a DiPiù TV ha raccontato che qualche critica deriva dai suoi amici stesso.

Belen Rodriguez ed il rapporto con Santiago: “Alcuni amici mi criticano per questo”

Come ogni mamma lavoratrice che si rispetti, Belen Rodriguez non riesce a fare tutto da sola e con sé ha una tata che le dà una grande mano, sopratutto con Luna Marì che è in una fase in cui ancora di notte si sveglia e disturba il sonno degli altri, anche della Rodriguez e di Santiago che l’indomani si svegliano presto per il lavoro o la scuola.

È proprio su Santiago che in molti le hanno mosso qualche critica. Il primogenito, infatti, che ha ormai 9 anni, spesso dorme ancora con i genitori: “È un vizio, lo so, alcuni amici mi criticano per questo. Ma non mi importa: me lo godo finché dura, perché sono certa che, tra un po’ di tempo, nel lettone con me lui non vorrà starci più. Anche mia mamma mi aiuta molto con i bambini”.