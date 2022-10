Cinema in lutto, addio all’attrice: ha lavorato con i più grandi

Lutto per quanto riguarda il cinema internazionale. Poco fa ci ha lasciati una interprete del grande schermo che ha lavorato con i grandi

Un’altra grande interprete del cinema, di caratura internazionale, ci ha lasciati oggi. Perdita importante in particolar modo per il mondo del grande schermo americano, vista la grande longevità dell’attrice.

È venuta a mancare, all’età di 94 anni, l’attrice Eileen Ryan. Un nome che forse non dirà moltissimo al pubblico italiano, ma basti sapere che fu una star del piccolo e del grande schermo negli USA.

Eileen Ryan è anche nota per essere stata la madre di Sean Penn, uno degli attori e registi statunitensi più bravi ed apprezzati degli ultimi 25-30 anni. Proprio da lei e dal padre Leo, Penn ha acquisito una grande dimestichezza nel cinema e coltivato l’amore per la pellicola.

Morta Eileen Ryan, attrice di TV e cinema e madre di Sen Penn

Eileen Ryan ha esordito da giovane come attrice televisiva, negli anni ’60 e ’70. Nata a New York nel 1927, aveva preso parte a fiction di grande successo in America e non soltanto, come Bonanza e Ai confini della realtà.

Negli anni ’60 decise di ritirarsi dalle scene televisive per dedicarsi completamente alla famiglia. La Ryan tornò a lavorare, gettandosi nel cinema, a partire dalla fine degli anni ’80, quando iniziò ad interpretare i ruoli di donna matura e saggia.

Sean Penn decise di utilizzare il volto e le grandi capacità sceniche di sua madre facendola apparire in ben tre sue pellicola da regista. Ovvero Lupo Solitario, La Promessa e Tre giorni per la verità.

Eileen Ryan fu chiamata a recitare anche accanto a suo figlio Sean. Ha infatti ottenuto ruoli secondari in pellicole come Mi chiamo Sam e Tutti gli uomini del Re, in cui il noto attore interpreta il ruolo di protagonista.

Scomparsa a 94 anni, Eileen Ryan aveva un altro figlio, il compositore e cantautore Michael Penn. Mentre nel 2006 perse il suo ultimogenito, l’attore Chris Penn, morto per via di un attacco cardiaco improvviso. Anche il marito e regista Leo Penn è scomparso nel 1998.