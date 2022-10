“Ho fatto la chemioterapia”, altro gieffino apre il cuore a Carolina: lacrime tra i coinquilini

La storia di Carolina Marconi è nota a tutti i telespettatori del GF Vip, ma anche qualcun altro tra i gieffini ha dovuto combattere la malattia

Quando la showgirl venezuelana è entrata all’interno del reality show, tutti erano a conoscenza della lotta che ha dovuto affrontare perché ha provato a sensibilizzare quanto più possibile. Adesso c’è chi ha deciso di aprirsi con lei.

Alfonso Signorini non si è affidato al caso nella scelta dei vipponi da introdurre nella casa del GF Vip, tutt’altro. Ognuno di loro ha preso parte al reality per un motivo ben preciso e quello di Carolina Marconi è quello di rinascere, in compagnia, dopo quanto ha dovuto affrontare negli ultimi anni a causa del tumore che l’ha colpita e dal quale sta provando ad uscire. Sbagliato pensare che la showgirl essa essere salvata proprio grazie alla sua storia, come nel caso di Giovanni Ciacci, perché lei ha varcato la porta rossa con la ferma convinzione di voler portare un messaggio, non vincere e basta.

Forse un po’ ci è riuscita, almeno all’interno della casa, lasciando che uno dei suoi compagni d’avventura si aprisse con lei e le parlasse a cuore aperto. Non è l’unica, infatti, Carolina ad aver dovuto lottare contro il cancro.

Alberto De Pisis esce allo scoperto: “Ho fatto chemioterapia per 8 mesi”

Alberto De Pisis è entrato particolarmente nel cuore dei telespettatori, per un motivo o per un altro e sentire le sue parole di questo pomeriggio è stato un colpo per molti. Mentre parlava con Carolina Marconi, infatti, Alberto ha svelato di aver scoperto di avere un tumore e che per diversi mesi si è dovuto sottoporre alle terapie apposite alla lotta ad esso: “Amore, io ho fatto 8 mesi di chemioterapia”. Solo chi come loro ha scoperto di avere un male che talvolta sembra insormontabile può ben capire come si prova.

Carolina Marconi ha ammesso: “Siamo due guerrieri”. Proprio in merito all’attacco che Wilma le ha rivolto e visto e considerato quanto ha vissuto Alberto, Carolina si è aperta e gli ha detto: “Tu mi capisci, quando mi ha detto quella cosa lì…”.