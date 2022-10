Bonus prima casa, i giovani esultano: tutte le agevolazioni e come richiederle

Arriva la conferma da parte delle istituzioni. Giovani agevolati ancora in Italia per poter acquistare la prima casa: ecco i requisiti

Lo Stato finalmente cercherà di dare una mano ai giovani. Tanti infatti, anche se non vantano ancora un lavoro molto proficuo economicamente, cercano una difficile indipendenza.

Finalmente pare siano stati bloccati alcuni parametri per consentire l’erogazione del Bonus prima casa Under 36. Ovvero delle agevolazioni sul piano economico e fiscale per comperare la prima abitazione, destinate ai giovani cittadini.

Chi ha tra i 18 ed i 35 anni potrà avvalersi di questo bonus, che fa parte di una serie di integrazioni che lo Stato ha voluto emettere per non lasciare soli i cittadini in questo difficilissimo momento storico, tra guerre ed inflazione.

Come e quando poter richiedere il Bonus prima casa per gli Under 36

A confermare la notizia è stata la ministra delle Politiche Giovanili Fabiana Dadone con un post su Facebook. Una giornata dunque felice per i giovani italiani che intendono spiccare il volo e costruire la propria vita lontano da parenti e familiari o da affitti scomodi e onerosi.

Grazie a questo Bonus prima casa, i giovani che chiedono un mutuo entro la scadenza del 31 dicembre 2022 potranno beneficiare di tassi agevolati nonostante i continui aumenti dei tassi di interesse dell’ultimo semestre.

Questi intanto i requisiti per fare domanda per i bonus prima casa under 36:

non aver compiuto 36 anni nell’anno solare di stipula del rogito;

avere un Isee al di sotto dei 40mila euro.

Va presentato in tal senso, all’Agenzia delle Entrate, l’Isee ordinario, che è valido a decorrere dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dell’anno a cui fa riferimento. L’Isee ordinario fotografa la situazione patrimoniale e reddituale dei 24 mesi precedenti all’anno di presentazione (quindi l’Isee 2022 riporta i dati del 2020).

I giovani fino a 36 anni che richiedono un mutuo per la prima casa possono beneficiare della garanzia di Stato dal 50 all’80% della quota capitale del finanziamento. Inoltre il bonus, legato al decreto Sostegni bis, ha deciso di cancellare le tasse per i giovani che acquistano la prima casa. Ottima notizia: niente imposte di registro, ipotecaria e catastale, così come l’imposta di bollo e i tributi catastali speciali.