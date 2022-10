Anna Tatangelo-Gigi D’Alessio, sfottò e reazione inaspettata: “Questa era cattiva”. La cantante è tornata ormai single da qualche tempo

Durante l’ultima puntata dello show condotto da Stefano De Martino su Rai 2, la Tatangelo ha risposto ad una piccola provocazione che riguardava il suo passato sentimentale.

Hanno rappresentato una delle coppie più conosciute e apprezzate della musica italiana per anni. Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono stati l’uno al fianco dell’altra per molti anni, fino alla separazione non proprio pacifica. Di questo passato la cantante non ha voluto parlare molto spesso. Nelle ultime ore, però, è stata tirata in ballo sull’argomento in modo simpatico durante il programma Step – Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano Di Martino. Nello show di Rai 2, andato in onda ieri sera, la Tatangelo ha ricevuto delle battutine a cui non ha potuto fare a meno di rispondere. Uno sketch che è andato proprio a “colpirla” nel lato più debole. La cantante ne è uscita però alla grande, con una bella risata e con una battuta simpatica.

Anna Tatangelo, ospite d’eccezione insieme ai The Jackal, è stata “vittima” delle prese in giro del comico Vincenzo De Lucia.

Anna Tatangelo-Gigi D’Alessio, una battuta piuttosto cattiva li riguarda: la risposta della cantante

Nella sua imitazione di Mara Venier, De Lucia ha tirato in ballo Gigi D’Alessio e il suo passato con la Tatangelo. Ad un certo punto ha ironizzato sul fatto che Paolantoni e Biagio Izzo non fossero “venuti dallo spazio” ma “venuti dall’ospizio”. La battuta è stata girata subito verso la ragazza delle provincia laziale, visto che prima è stato indicato Paolantoni dicendo “tu fai un po’ da badante“, poi girandosi verso di lei: “eh tu c’hai già un passato…“. Il chiaro riferimento del comico era alla differenza d’età con Gigi, 20 anni più grande di lei.

In chiaro imbarazzo Anna ha risposto: “No, questa era cattiva!”. Al momento comunque D’Alessio è solo un ricordo lontano, così come il suo ultimo partner. Livio Cori è stato scaricato poche settimane fa, per divergenze inconciliabili. Nonostante tutto però, la storia sembra che sia finita in modo pacifico. La Tatangelo è ora ufficialmente single. Vedremo chi sarà il prossimo fortunato.