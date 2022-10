Uomini e Donne, nessuno ci può credere: dopo la fuga d’amore è tutto finito

Dopo la fuga d’amore che aveva diviso il pubblico, per la coppia nata a Uomini e Donne è tutto finito. Ecco cosa ha detto finalmente dopo diverse settimane l’ex tronista, che era stata messa alle strette dal suo affezionato pubblico.

Già durante le vacanze estive i loro fan si erano preoccupati. La coppia nata a Uomini e Donne era stata sempre molto riservata, e per questo motivo c’erano poche foto che li ritraevano insieme. Spesso, però, li si poteva vedere insieme nelle Storie di Instagram, almeno fino al loro viaggio in Puglia.

Da allora, i followers di Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim si sono dovuti davvero impegnare per capire cosa stava succedendo. In base alle foto ed ai video registrati dalla coppia e dai loro amici, hanno ricostruito che in Puglia c’erano andati entrambi. Poi, l’ex corteggiatore dovrebbe aver accompagnato a Milano Andrea Nicole.

Uomini e Donne, perchè è tutto finito fra Andrea e Ciprian

La loro relazione sembrava davvero una fiaba. Lei era arrivata mostrandosi molto forte ma anche molto fragile, e dall’altra parte Ciprian aveva dato segni d’impazienza e gelosia. Il corteggiatore aveva quindi scoperto dove abitava Andrea Nicole, ed era andato a trovarla per dichiararsi. In questo modo, avevano infranto le regole di Uomini e Donne.

Maria De Filippi li aveva inizialmente cacciati dal programma, poi ad inizio febbraio li aveva richiamati e gli aveva permesso di fare “la scelta” in studio. Andrea Nicole e Ciprian avevano iniziato immediatamente a convivere a Roma: anche per questo motivo, il ritorno a Milano dell’ex tronista aveva fatto suonare ogni campanello d’allarme.

L’ammissione dell’ex tronista: cosa è successo fra i due?

A metà settembre l’esperto di gossip Amedeo Venza aveva iniziato a diffondere indiscrezioni riguardo una profonda crisi di Andrea Nicole e Ciprian a causa di differenze caratteriali e gelosia. La coppia ha continuato a non dare seguito alle numerose domande del loro pubblico, fino a quando il 10 ottobre l’ex tronista ha voluto dire la sua verità.

Andrea Nicole e Ciprian non sono più una coppia da diverso tempo. Sembrerebbe che lei non accettasse la realtà, e per questo ha aspettato un po’ di tempo prima di ammetterlo pubblicamente. Dalle parole di dell’ex tronista si percepisce chiaramente il dolore ed il dispiacere di una persona che aveva investito molto in quella relazione.

Questo è il messaggio con cui Andrea Nicole, ex tronista di Uomini e Donne, ha ufficializzato che fra lei e Ciprian è tutto finito:

Ecco invece un video che ritrae Andrea Nicole e Ciprian subito dopo la scelta a Uomini e Donne, dove erano all’apice della loro felicità: