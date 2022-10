“Vi spiego perché non mi piaceva”, rivelazione sconcertante di Antonino su Elettra: fan furiosi

Nelle ultime ore Antonino Spinalbese ha fatto una rivelazione sconcertante su Elettra Lamborghini. Le sue parole mandano i fan su tutte le furie.

A spiazzare tutti nella casa del Grande Fratello Vip nelle ultime ore ci ha pensato Antonino Spinalbese. Infatti l’hair stylist ha fatto una dichairazione incredibile su Ginevra Lamborghini: le sue parole stupiscono tutti.

Nelle ultime ore abbiamo assistito all’uscita dalla casa di Ginevra Lamborghini che ha scosso gli equilibri all’interno della casa più spiata dagli italiani. Un’uscita di scena che ha mandato in crisi Antonino Spinalbese. L’ex di Belen Rodriguez però si è ripreso velocemente e negli ultimi giorni è sembrato molto tranquillo. Proprio nella giornata di ieri il gieffino ha voluto fare una clamorosa rivelazione Cristina Quaranta che spera nell’arrivo di altre concorrenti.

Quindi Antonino parlando alla coinquilina ha affermato: “Io vivo per le donne dico davvero. Ho proprio questo amore per le donne. E non parlo di atti o cose fisiche. Ma anche dello svegliarsi accanto ad una donna, questo mi svolta tutta la giornata” – ha poi concluso – “Speriamo che facciano entrare qualcuna. Magari arriverà presto una ragazza. La mia adrenalina la vedrai quando entreranno le nuove“. Ma successivamente l’hair styilist ha stupito tutti con una nuova affermazione proprio su Ginevra.

Antonino stupisce tutti su Ginevra: “Non poteva esserci nulla”

Cristina Quaranta ha fatto notare al coinquilino che una ragazza nella casa del GF Vip l’aveva già trovata, facendo quindi riferimento proprio a Ginevra Lamborghini, aggiungendo che tra loro due poteva nascere davvero qualcosa. Stuzzicato dalla coinquilina, però, Antonino ha dato una risposta che ha mandato su tutte le furie i telespettatori. Infatti Spinalbese ha esordito rispondendo: “No Cri, non mi piaceva lei. Sai perché? Io sono un figlio di pu***na. Non saremmo potuti diventare coppia. Nella mia vita ho sempre messo alla prova tutti e ho messo alla prova anche lei“.

Sempre Spinalbese ha poi continuato affermando: “Perché lei era fidanzata e quella roba lì con me non mi piaceva per nulla. Per niente proprio. Perché ti dico questo? Io posso anche pensare a me stesso qui dentro e così ci divertiamo“. Ad Antonino non sarebbe piaciuto per nulla il fatto che Ginevra si sia avvicinato a lui da ragazza fidanzata. Infatti l’hair stylust ha poi concluso: “l’ho capito quasi subito. Non vorrei dirlo perché posso mettere lei in una brutta posizione. Ok che sono buono, ma mica sono fesso“. Insomma dopo settimane di flirt, Spinalbese ha spento ogni voce su una possibile relazione con la Lamborghini.