Paura a Uomini e Donne: figlio di un’ex tronista portato d’urgenza in ospedale

Grande paura per tutti gli appassionati di Uomini e Donne. Infatti il figlio di un’ex tronista è stato portato d’urgenza in ospedale.

Tra i personaggi che hanno calcato lo studio di Uomini e Donne, in molti ricorderanno Rosa Perrotta. L’ex tronista è tornata a far parlare di sé a causa di una disavventura che ha colpito il figlio, trasportato d’urgenza in ospedale: cos’è successo.

Ore di grande apprensione e paura per Rosa Perrotta, la celebre ex tronista di Uomini e Donne. Infatti l’influencer, nella giornata di ieri, si è trovata costretta a portare il figlio, il piccolo Ethan, in ospedale. A raccontarlo ci ha pensato proprio lei in prima persona, attraverso i propri canali social. Rosa è apparsa stremata da questi ultimi giorni difficili, ma fortunatamente non sembra essere troppo preoccupata. Il bambino ha infatti avuto dei problemi di salute che richiederanno l’aiuto dei medici per essere risolti. Fortunatamente però questi problemi non sembrano essere molto gravi.

Ethan, primogenito nato dall’amore dell’influencer con Pietro Tartaglione, avrebbe tossito tutta la notte passando quindi tutto il tempo al fianco della madre. Una tosse insistente e preoccupante, che si può sentire chiaramente anche nella Instagram Stories pubblicate dalla Perrotta con Ethan sullo sfondo impegnato a giocare. Proprio a causa della tosse del figlio, però, l’ultima notte Rosa non è riuscita proprio a chiudere occhio. Inoltre il bambino avrebbe tossito ogni 5 minuti, svegliando anche il fratellino Achille. Scopriamo cos’è successo al giovane figlio di Rosa.

In un primo momento la tosse del figlio della Perrotta sembrava essere un semplice virus influenzale. Ma a far preoccupare Rosa è stato che successivamente si è aggiunto anche un nuovo problema che ha costretto l’influencer ha portare il figlio al nosocomio più vicino. Poche ore dopo aver pubblicato le Stories sopra citate, Rosa ha pubblicato un selfie accompagnato da una didascalia che ha messo in agitazione i suoi fan. L’ex tronista ha quindi aggiunto una caption che recita: “La faccia di chi non trova pace da giorni. Stiamo andando in ospedale. Ethan ha avuto uno sfogo cutaneo“.

Proprio le foto del corpo del piccolo Ethan hanno mandato in apprensione tutti i followers. Infatti il bambino era coperto di bubboni, come se fosse stato martoriato dalle zanzare o avese avuto qualche reazione allergica. A confermare la visita al pronto soccorso ci ha pensato Pietro Tartaglione. Il compagno di Rosa ha pubblicato sul suo profilo una foto dall’esterno dell’ospedale. Nella Stories successiva si vede invece il bambino dormire finalmente sereno. La speranza quindi è che il pericolo sia rientrato e che il piccolo Ethan si rimetta subito in forze.