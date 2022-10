Spaventoso incendio in un appartamento di Napoli, quartiere Poggioreale. Le fiamme sono divampate verso le ore 10 di domenica 9 ottobre in via Santa Lucia alle Filippine di Brecce Sant’Erasmo, dove un appartamento posto al quarto piano di una palazzina è andato totalmente distrutto. Le fiamme hanno raggiunto anche i piani superiori, provocando danni fino al settimo piano. Una famiglia di tre persone è rimasta inizialmente intrappolata tra le fiamme, poi salvata dal tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Un uomo è rimasto ferito ma fortunatamente non è in pericolo di vita e sarà dimesso nei prossimi giorni.

In corso le indagini per comprendere quali possano essere state le cause del rogo. Al momento si propende per la fatalità, forse un corto circuito elettrico. I vigili del fuoco sono accorsi con due autobotti e un’autoscala per raggiungere le tre persone rimaste intrappolate nell’appartamento. Sul posto si sono recati anche l’assessore alla sicurezza, Antonio De Iesu, e la presidente della Quarta Municipalità Maria Caniglia. L’assessore al welfare Luca Trapanese ha provveduto a trovare alloggio alternativo alle famiglie, in tutto tre, le cui abitazioni sono andate distrutte. I vigili del fuoco hanno domato l’incendio entro ora di pranzo. Sul posto sono intervenuti anche Protezione Civile, carabinieri e polizia locale.

Napoli, spaventoso incendio: un uomo portato in ospedale

Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, si sono sviluppate al quarto piano dello stabile per poi estendersi verso i piani attigui. L’appartamento del quarto piano è andato totalmente distrutto mentre quelli vicini hanno subito seri danni. L’uomo ferito ha subito ustioni al braccio e, per tale motivo, è stato trasportato all’ospedale Cardarelli presso il reparto grandi ustionati. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Le cause del rogo sono ancora tutte da chiarire, ma si propende per la fatalità legata a un corto circuito elettrico.