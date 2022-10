Luca Argentero pronto a dire sì: incredibile ritorno di fiamma

Luca Argentero è tornato a parlare della sua esperienza professionale cui potrebbe dire nuovamente di sì con grande sorpresa

L’attore torinese è sempre stato molto apprezzato e seguito in tutte le sue esperienze professionali, anche quelle un po’ fuori dal suo solito sentiero. Adesso è lui stesso a parlare di un ritorno di fiamma.

Luca Argentero ha cominciato prepotentemente la sua stagione televisiva 2022/23 alla conduzione di Striscia La Notizia accanto ad Alessandro Siani. Uno strano duo che, però, pare aver funzionato a tal punto da far emergere la vera natura dell’attore che, di rado, si concede di essere “spoglio” dalle vesti dei ruoli che generalmente ricopre. A Leggo.it, infatti, a tal proposito ha confessato: “Non si può essere diversi da se stesso quando ti trovi dietro quel bancone. Non si può recitare un personaggio come faccio abitualmente. Non mi sono nemmeno preparato un granché perché questo è l’ambiente più familiare che mi è capitato di vedere in questi 20 anni di carriera”.

Seppure il TG satirico ha raccolto un gran numero di ascoltatori e grosse soddisfazioni, Luca Argentero non sembra essere particolarmente legato a quello: “Non mi sono mai preoccupato dei numeri. A un certo punto smetti di preoccuparti, pensi solo a fare il meglio, a dare tutto. Nel caso di Doc – Nelle tue mani ci sono stati numeri inaspettati in un momento storico particolare che poteva essere una tragedia”.

Luca Argentero bis a Striscia La Notizia? Lo confessa lui stesso

Adesso il posto di Luca Argentero è egregiamente occupato da Vanessa Incontrada che fa da spalla destra al comico partenopeo. Tuttavia, l’attore torinese ha svelato, in merito ad un ritorno dietro al bancone: “Antonio ora mi guarda con occhio diverso, di uno che si è proiettato in avanti. E se me lo chiedesse ancora accetterei”. A Luca Uccello su Leggo.it, il marito di Cristina Marino non ha nascosto la volontà di tornare al TG Satirico.

A proposito di sua moglie, invece, Argentero non si nasconde sulla gioia del secondo figlio in arrivo: “Gli uomini hanno pochissimi meriti nella gravidanza. Io ho fatto il minimo sindacale. sono felice ma vivo tutto anche con un po’ di apprensione se penso al domani. Cerco di essere felice perché la vita ci ha fatto capire che è meglio raccogliere il meglio di ogni giornata”.