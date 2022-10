“Ho deciso, vado via”, altro addio al GF Vip: Alfonso Signorini continua a perdere pezzi

Alfonso Signorini continua a perdere pezzi per strada, c’è un altro addio imminente nonostante i compagni abbiano provato a tenerlo con loro

Questo GF Vip proprio non spicca il volo: ancora un addio al reality show che prende in contropiede il conduttore che deve trovare urgentemente il modo di tappare i buchi. A lasciare la casa di Cinecittà sono tutti coloro che, fin qui, hanno creato più dinamiche di tutti.

Marco Bellavia e Sara Manfuso hanno lasciato la casa del Grande Fratello VIP, Ginevra Lamborghini è stata squalificata, Giovanni Ciacci è stato eliminato a seguito di un televoto flash e Alfonso Signorini ha già perso quasi tutti i suoi pezzi da 90 e deve urgentemente trovare una soluzione al fatto che un altro protagonista indiscusso ha manifestato la sua insofferenza e volontà di tornare a casa.

Luca Salatino non si è mai troppo ambientato nella casa del GF Vip, ha iniziato a piangere per la mancanza di casa già dal giorno immediatamente dopo il suo ingresso. La sua sensibilità non gli concede di restare ancora a lungo, nonostante i suoi compagni di viaggio abbiano provato a trattenerlo, una su tutti Antonella Fiordelisi. L’ex tronista, tuttavia, sembra ormai essere fermamente convinto.

Luca Salatino vuole andare via: non c’è modo di tornare sui propri passi

Ai suoi compagni d’avventura, Luca Salatino ha confessato: “Questo gioco non fa per me. Qui fanno giochetti e trucchetti io sono sono così purtroppo. Quindi penso di lasciare. Perché è più il tempo che sto male che quello che sto bene. Quando una cosa ti fa stare male non va bene”. Sicuramente una parte della sua insofferenza è la mancanza di Soraia, nonché le discussioni con Elenoire Ferruzzi e Cristina Quaranta.

Nonostante Nikita Pelizon e Charlie Gnocchi abbiano insistentemente provato a fargli cambiare idea, lui è parso essere irremovibile: “Ho preso la mia decisione ed è consapevole, però mi dispiace per gli altri. Mi spiace per chi sperava che restassi qui. E mi dispiace per quelli che speravano che potessi arrivare in fondo e vincere. Non ho più motivazioni per restare. Lascio per mancanza di motivazione. Io non l’ho detto, ma pure quello che è successo a Marco mi ha toccato… ora non posso parlà. La decisione ragazzi l’ho presa. Non ditemi giusto o sbagliato. Io penso a ciò che mi fa stare bene”.