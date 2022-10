GF Vip 7, terremoto in casa: c’è il secondo eliminato

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del GF Vip 7 che vedrà, inevitabilmente, un altro eliminato: ecco chi è

Il reality show di Alfonso Signorini comincia ad entrare nel vivo: è quasi un mese, ormai, che i vipponi sono in casa e nella puntata di stasera potrebbe esserci il primo eliminato dopo una nomination (o secondo se si pensa a Giovanni Ciacci).

Fin qui Alfonso Signorini ha perso pezzi per strada senza mai avviare una vera e propria nomination con eliminazione. Se è vero che qualche nomination c’è stata, è altrettanto vero che il caos l’ha fatta da padrone in questo primo mese di trasmissione a tal punto che ci sono stati due abbandoni, una squalifica ed un’eliminazione data dal televoto flash tra coloro che hanno reso pesante la questione Marco Bellavia.

Nella scorsa puntata, quella di giovedì, in nomination sono stati mandati al televoto Alberto De Pisis, Antonella Elia, Attilio Romita, Edoardo Donnamaria, Gegia, Giaele De Donà, Pamela Prati e Wilma Goich. Il voto, tuttavia, è sulla preferenza: il più votato avrà una sorta di immunità, per gli altri la situazione sarà ancora in bilico, in particolare per una concorrente che ha avuto il minimo dei voti.

GF Vip 7, Wilma Goich eliminata? I sondaggi parlano chiaro

Puntualmente il forum del Grande Fratello che ospita i sondaggi circa le nomination della puntata, ha raccolto quasi 1.000 partecipanti che hanno votato alla domanda “Chi vuoi salvare?”. Il risultato sembra essere palesemente schiacciante con Antonella Fiordelisi che stacca di un sacco i suoi coinquilini con il 43,37% di voti. La sua vicinanza a Marco Bellavia, nonché la sua semplicità e sincerità, è molto apprezzata all’interno della casa. A seguire, Alberto De Pisis ha raccolto il 14,49% dei voti, poi Pamela Prati l’11,31%.

Successivamente ci sono soltanto quote al di sotto del 10% con Edoardo Donnamaria al 9,87%, Gegia al 7,61% -con grande stupore-, Attilio Romita al 6,37%, Giaele De Donà al 4,21% e, per finire, alla fine della classifica c’è Wilma Goich c’è al 2,77%. Stando ai risultati di questa classifica, sembrerebbe proprio che il destino della cantante sia al di fuori della porta rossa di Cinecittà.