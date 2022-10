Eleonora Daniele, stop improvviso in diretta: interrotto Storie Italiane

Dopo aver saltato una puntata la settimana scorsa, questo lunedì Eleonora Daniele ha dovuto fronteggiare un nuovo stop

Storie Italiane è stato interrotto nel bel mezzo della diretta con la conduttrice che ha dovuto passare immediatamente la linea al TG1 e salutato prematuramente i suoi telespettatori che da casa la stavano seguendo.

Questa settimana di Eleonora Daniele si apre in maniera sicuramente differente. Come di consueto, la mattina di Rai Uno è occupata dal suo programma, Storie Italiane, che quotidianamente affronta temi di attualità, perlopiù di politica e cronaca. Settimana scorsa, la conduttrice ha già subito uno stop inaspettato, in occasione della festa del Santo Patrono d’Italia, San Francesco d’Assisi, perdendo un’intera giornata di programmazione e facendo anche slittare l’inizio di È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici.

Quella di oggi era iniziata come una puntata molto importante sul giallo di Rieti con l’ex postina Silvia Cipriani scomparsa e le indagini per omicidio volontario avviate su suo nipote, che è anche parte offesa. Venerdì, durante la diretta di Storie Italiane, ci sono state dichiarazioni da parte del cugino di Silvia, che hanno lasciato tutti senza parole perché, pochi giorni prima, Valerio aveva dichiarato tutt’altro ai microfoni dell’inviata del programma di Rai Uno. A commentare l’accaduto tanti ospiti in studio e gli inviati sul posto.

Eleonora Daniele interrompe bruscamente la puntata: linea al TG1

Oggi, invece, lunedì 10 ottobre, Eleonora Daniele è andata regolarmente in diretta fin quando alle 11:00 ha dovuto interrompere bruscamente il programma. Con circa un’ora di anticipo, infatti, la conduttrice ha frettolosamente chiuso per lasciare la linea al TG1 per un’edizione speciale: “Dobbiamo dare la linea al TG1 per la messa in onda della cerimonia di consegna delle insegne di cavaliere dell’ordine al merito del lavoro”. La conduttrice non ha potuto far altro che consegnare le redini della fascia oraria al TG1 e dare appuntamento ai suoi telespettatori a domani, martedì 11 ottobre, con il consueto orario delle 9:55 circa.

La conduttrice ha lasciato spazio al collegamento dal Palazzo del Quirinale a Roma con la telecronaca di Nadia Zicoschi, Franco Di Mario e la regia di Giorgia Tranquilli.